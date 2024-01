Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Europäische Zentralbank beließ ihre Leitzinsen in der gestrigen geldpolitischen Sitzung wie erwartet unverändert, so die Analysten der Nord LB.Auch die Formulierung, dass die Leitzinsen so lange wie nötig auf einem ausreichend restriktiven Niveau bleiben müssten, sei bestehen geblieben. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...