Frankfurt (www.fondscheck.de) - Der DWS Smart Industrial Technologies LD-Fonds (ISIN DE0005152482/ WKN 515248) investiert in Aktien ausgewählter Unternehmen der Bereiche Infrastruktur und Industrie, so Madeleine Ronner, Fondsmanager bei DWS.Die Erholung an den globalen Aktienmärkten habe sich im Dezember fortgesetzt. Ähnlich wie im Vormonat sei die Hoffnung auf eine erste Zinssenkung im Frühjahr 2024 ausschlaggebend für die positive Marktentwicklung gewesen, unterstützt durch konstruktive Kommentare der US-Notenbank FED. Der Industriesektor habe den breiteren Markt übertroffen. Der ISM-Index für Dezember sei in den USA mit 47,4 Punkten im Kontraktionsbereich geblieben, habe sich aber gegenüber den 46,7 Punkten im November verbessert. Der ISM-Index für Auftragseingänge habe sich weiter auf 47,1 gegenüber 48,3 im Vormonat verschlechtert. ...

