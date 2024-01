Für Anleger neigt sich eine spannende Handelswoche dem Ende zu. Zufrieden sollten insbesondere Investoren sein, die DHL-Papiere in ihrem Depot haben. Der Titel hat sich nach einer mehrwöchigen Korrekturphase wieder gefangen und ist im freundlichen Umfeld wieder in Richtung Norden angezogen. Die Bullen arbeiten bereits an dem nächsten Ausbruch.Der Dax dürfte es am Freitag auf dem Weg zu einem Rekordhoch abermals schwer haben. Die Stimmung wird von einer enttäuschenden Prognose des US-Chipkonzerns ...

Den vollständigen Artikel lesen ...