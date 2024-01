T-Mobile US hat gemischte Ergebnisse für das vierte Quartal präsentiert. Die Aktie rutschte im nachbörslichen US-Handel ab. Das hatte auch Auswirkungen auf die Muttergesellschaft Deutsche Telekom, die am Freitag zu den DAX-Verlierern zählt.T-Mobile US überraschte mit einem Umsatzwachstum von einem Prozent im Vergleich zum Vorjahr, der auf 20,5 Milliarden Dollar anstieg. Dies geschah entgegen den Prognosen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...