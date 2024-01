© Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Gene J. Puskar



Mit LGES, einem Batterie-Lieferanten für VW, GM und Tesla, sieht ein weiterer wichtiger Marktteilnehmer eine Verlangsamung beim Absatz von E-Autos. Wohin entwickelt sich die Branche?Der südkoreanische Batteriehersteller LG Energy Solution (LGES) prognostizierte am Freitag ein langsameres Wachstum des globalen Marktes für Elektrofahrzeuge (EVs) in diesem Jahr. Es ist nicht die erste Warnung dieser Art. Erst vor zwei Tagen hatte Marktführer Tesla erklärt, das Wachstum seiner Fahrzeugverkäufe könnte im Jahr 2024 "deutlich geringer" sein. Und am Donnerstag hatte Hyundai Motor auf eine sich abschwächende Stimmung auf dem EV-Markt hingewiesen. LGES, ein Zulieferer von Tesla, General Motors, …