Die aktuell längste Serie: DWS Group mit 8 Tagen Plus in Folge (Performance: 3.29%) - die längste Serie dieses Jahr: DWS Group 8 Tage (Performance: 3.29%). Tagesgewinner war am Donnerstag Nokia mit 11,23% auf 3,50 (370% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 9,61% - es war der . Tagessieg 2024, Rang 0 im BSN Watchlist) vor paragon mit 9,00% auf 3,39 (47% Vol.; 1W 5,28%) und Terex mit 7,80% auf 62,18 (173% Vol.; 1W 9,82%). Die Tagesverlierer: Sportradar Group mit -10,32% auf 9,47 (% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -4,54%), Ibu-Tec mit -6,17% auf 15,82 (59% Vol.; 1W 10,94%), Klöckner mit -4,61% auf 6,62 (402% Vol.; 1W -2,51%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Snowflake (1979,41 Mio.), McDonalds (1913,81) und Wells Fargo ...

