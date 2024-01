Während die Aktien europäischer Ölproduzenten derzeit unter den zuletzt anhaltend schwächelnden Ölpreisen leiden, präsentieren sich die Anteilscheine von Petrobras nach wie vor in einer sehr starken Verfassung. So wurde in dieser Handelswoche ein weiteres Hoch markiert. Rückenwind gab es in dieser Woche nun auch einmal wieder vom Ölmarkt. Denn in den letzten Tagen konnten Brent, WTI & Co deutlich Boden machen. So eroberte etwa Brent wieder die Marke von 80 Dollar zurück. Am Markt wird auf mehrere ...

