Wiesbaden (ots) -Zum 17. Mal in Folge gehört die R+V zu den Top-Arbeitgebern in Deutschland. Auch für das Jahr 2024 hat das unabhängige Top Employers Institute (https://www.top-employers.com/de/) der R+V Versicherung wieder sein Gütesiegel als "Top Employer Deutschland" verliehen.Hinter der Zertifizierung steht in jedem Jahr ein aufwändiger Validierungsprozess, denn damit sich ein Unternehmen "Top Employer" nennen darf, muss es gleich in sechs Kategorien punkten. In den Bereichen Mitarbeitergewinnung, Entwicklung, Steuerung, Rahmenbedingungen, Engagement und Vereinigung wurden die Unternehmen unter die Lupe genommen - mit Erfolg."Wir freuen uns sehr über die erneute Auszeichnung. Das Siegel bestätigt uns als modernen Arbeitgeber, der nachhaltig ausgesprochen gute Sozialleistungen und Entwicklungsmöglichkeiten bietet und auf die vielfältigen Bedürfnisse seiner Mitarbeitenden eingeht," so R+V-Personalvorständin Julia Merkel.Für den Auswahlprozess muss innerhalb kurzer Zeit ein etwa 350 Fragen umfassender Bogen beantwortet und zurückgesendet werden. Anschließend folgt ein Interview, bei dem das Top Employers Institute noch weitere Details klärt. In den Validierungsprozess werden mehrere Stimmen aus dem Unternehmen einbezogen - und nur, wenn ihre Auskünfte schließlich den Anforderungen des Instituts genügen, wird das Zertifikat erteilt.Seit 17 Jahren gehört die R+V zu den Top-Arbeitgebern in Deutschland und darf dieses Siegel tragen. Insgesamt 163 Unternehmen in Deutschland hat das Top Employers Institute mit dem Titel "Top Employer 2024" ausgezeichnet - die R+V Versicherung ist eine von 8 Versicherern, die den Preis erhalten haben. Der Award wird an Arbeitgeber vergeben, die herausragende HR-Strategien aufweisen, ihre Mitarbeitenden in das Zentrum des unternehmerischen Handelns stellen und ihnen ein herausragendes Arbeits- und Entwicklungsumfeld bieten.Pressekontakt:Funda DoganKonzern-KommunikationRaiffeisenplatz 165189 WiesbadenTel.: 0611 533-32279E-Mail: funda.dogan@ruv.deOriginal-Content von: R+V Versicherung AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/61791/5700259