Luxusflaute? Von wegen. Der Luxus-Riese LVMH hat 2023 ein neues Rekordjahr verzeichnet. Das starke Zahlenwerk des Branchenprimus verleiht Branchenkollegen wie Kering Auftrieb. Hinzu kommt eine Investition in Höhe von 963 Millionen Dollar in New York.So hat Kering auf der prominenten Fifth Avenue in New York (715-717) für 963 Millionen Dollar ein mehrstöckiges Gebäude zum Vertrieb von Marken wie Gucci, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...