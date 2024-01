München (ots) -Vom 17.-18. Februar findet die 10. Pirate Security Conference - einer Veranstaltung, auf der Technologie und Geopolitik aufeinandertreffen in München im Architektur-Hub DesignWerkschau statt.Unter dem Motto: "Wie man mit Disruption umgeht - Der Quantensprung in Technologie und Geopolitik"Disruption durch Technologie: Disruptive Technologien wie künstliche Intelligenz bewegen und werden von uns aus verschiedenen Perspektiven betrachtet. Denn Technologie haben auch Einfluss auf Gesellschaften und weltweite geopolitische Entwicklungen.Geopolitische Machtverschiebungen: Wir leben in interessanten Zeiten, disruptive Ereignisse wie der russische Überfall auf die Ukraine, der Angriff auf Israel am 7. Oktober, Chinas "Great Game" und das Zündeln der Achse der Autokratien ganz allgemein führt zu disruptiven Verwerfungen.Treffen Sie hochkarätige Experten, die Sie auf eine aufschlussreiche Reise mitnehmen:- Theresa Fallon: Geopolitik- Benjamin Tallis & Aaron Gash Burnett Berlininsideout: Zeitenwende- Anastasiya Shapochkina: DragonBear: How Russia-China relationship is reshaping the global order in energy business, AI and the UNSC- Mikulas Peksa: Defence spending in the shadow of arms race with russia- Ronen Eidelmann: Technology will keep us off guard: the tragedy of overreliance on Surveillance, AI and 'smart' technologies- Sara "Beau" Hjalmarsson: How to turn your grandma into a Terrorist- Florian Gallwitz: Compressing Reality the emergent intelligence of ChatGPT- und viele mehr- Networking-Möglichkeiten: Knüpfen Sie wertvolle Kontakte in den Bereichen Geopolitik und Technologien.- Cutting-Edge-Einblicke: Gewinnen Sie exklusives Wissen durch unsere Experten.Weitere Informationen und den Weg zur Teilnahmemöglichkeit finden Sie unter: https://events.pirate-secon.net/PirateSecCon24 TechAndGeopoliticsPressekontakt:Bundespressestelle BundesgeschäftsstellePresse- und ÖffentlichkeitsarbeitPiratenpartei DeutschlandPflugstraße 9A | 10115 BerlinE-Mail: presse@piratenpartei.de Web:www.piratenpartei.de/presseTelefon: 030 / 60 98 97 510 Fax: 030 / 60 98 97 519Alle Pressemitteilungen finden Sie online unter:www.piratenpartei.de/presse/mitteilungenOriginal-Content von: Piratenpartei Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/76876/5700290