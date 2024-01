München (ots) -Die geplanten Themen:Brandmauer gegen Rechtsextremismus:Was kann Protest bewirken?Schriftstellerin, Feministin, Prophetin:Sofi Oksanen über Putins Krieg gegen die FrauenGier, Raub und Vergessen:Kameruns verlorenes Erbe und deutsche RückgabepolitikEine Oper wie keine.Milo Rau stellt mit "Justice" ein Requiem auf die BühnePionier der zeitgenössischen Fotografie:Jeff Wall- Retrospektive in BaselModeration: Siham El-Maimouni"ttt - titel thesen temperamente" ist am Sendetag ab 20:00 Uhr in der ARD Mediathek verfügbar.Redaktion: Susanne KampmannPressekontakt:ARD-Programmdirektion/Presse und InformationE-Mail: presse.daserste@ard.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5700287