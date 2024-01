Photon Energy hat einen Teil seiner Rechte zur Entwicklung von PV-Projekten in Polen an die INWE Group verkauft, eine polnische Investmentgesellschaft, die sich auf die Märkte für erneuerbare Energien und Wohnungsbau konzentriert. Dieser Verkauf ist in finanzieller Hinsicht ein kleiner Schritt, eröffnet aber das Potenzial für größere Transaktionen in der Zukunft - Gespräche über ein größeres Verkaufsvolumen sind im Gange. Die Transaktion demonstriert die Flexibilität des Geschäftsmodells von Photon Energy: Da die erzielbare Rendite von PV-Anlagen sinkt und die Finanzierungsbedingungen restriktiver werden, wird es für Photon Energy attraktiver, PV-Dienstleistungen anzubieten, anstatt die eigene Bilanz zum Aufbau von Kapazitäten zu nutzen. AlsterResearchs Analysten bekräftigen ihre KAUFEN-Empfehlung mit unveränderten Schätzungen und einem Kursziel von EUR 3,20.Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Photon%20Energy%20NV





