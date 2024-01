© Foto: Richard Drew - picture alliance/AP Photo



Der US-Aktienmarkt könnte in den kommenden Monaten eine Korrektur erfahren, da sich die Wirtschaft verlangsame, so die Deutsche Bank.Die größte Volkswirtschaft der Welt könnte in diesem Jahr ein jährliches Wachstum von 0,8 Prozent verzeichnen, sagt Christian Nolting, Global Chief Investment Officer der Deutschen Bank. Die US-Wirtschaft ist im vierten Quartal um 3,3 Prozent gestiegen und im Gesamtjahr 2023 um 2,5 Prozent. Da sich diese Verlangsamung auch auf den Aktienmarkt auswirke, sei in naher Zukunft mit einem Rückgang von fünf bis zehn Prozent gegenüber dem derzeitigen Niveau zu rechnen. "Es gibt buchstäblich keine Diskussion über eine Rezession in den USA", zitiert Bloomberg Nolting …