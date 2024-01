Am letzten Tag der Handelswoche legt die Bayer-Aktie erneut den Rückwärtsgang ein. Frischen Gegenwind muss der DAX-Wert einmal mehr von Analystenseite hinnehmen. Aus charttechnischer Sicht rückt somit eine enorm wichtige Unterstützungszone wieder in den Fokus der Marktteilnehmer. Fällt die Marke, droht weiteres Downside-Potenzial.Die Bank of America hat das Papier von Bayer von "Neutral" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel um ein Viertel auf nun 33 Euro zusammengestrichen. Analyst Sachin ...

