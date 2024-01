DAX pausiert vor der nächsten Nachrichtenwelle. LVMH zieht Anleger an.

Der DAX® startete mit einem leichten Abschlag in den letzten Handelstag der Woche. Die gestern veröffentlichten Unternehmens- und Wirtschaftsdaten sowie die EZB-Zinsentscheidung konnten keine signifikanten Impulse setzen. Nach der Rally der zurückliegenden Handelstage erscheint eine Pause durchaus ratsam. Die Nachrichtenflut geht weiter. Kommende Woche gewinnt der Datenreigen mit Apple, Microsoft und zahlreichen weiteren Tech-Giganten an Fahrt. Zudem steht die erste Fed-Sitzung des Jahres an.

Unternehmen im Fokus

Die US-Mobilfunktochter der Deutschen Telekom, T-Mobile US, verzeichnete im vierten Quartal 2023 ein leichtes Umsatzplus. Das operative Ergebnis verbesserte sich deutlich. Nach der starken Performance in den zurückliegenden Wochen legte die Aktie des Mutterkonzerns dennoch eine Pause ein. Der Luxusartikelhersteller LVMH konnte Umsatz- und Gewinn 2023 zweistellig steigern und plant eine Dividendenerhöhung auf 13 EUR. Die Aktie schraubte sich daraufhin bis in den Bereich des Dezemberhochs nach oben. Der Laborausrüster Sartorius meldete für 2023 einen zweistelligen Gewinn- und Umsatzrückgang. Für das laufende Jahr rechnet das Management jedoch mit einer Umsatzerholung im mittleren bis oberen einstelligen Bereich. Nach STMicroelectronics hat gestern Abend auch Intel einen schwachen Ausblick auf das laufende Quartal gegeben. Die Intel-Aktie gab nachbörslich deutlich nach und belastete im frühen Handel auch die Aktie von Infineon. Tesla meldete zwar ein Umsatz- und Gewinnanstieg im vierten Quartal. Die Erwartungen der Analysten konnte der E-Autohersteller jedoch nicht erreichen. Zudem bereitete Tesla die Marktteilnehmer darauf vor, dass das Wachstum 2024 nachlassen dürfte. Die Tesla-Aktie legte daraufhin den Rückwärtsgang ein.

Chart: DAX®

Widerstandsmarken: 16.960/17.000/17.132/17.266 Punkte

Unterstützungsmarken: 16.586/16.687/16.700/16.755/16.792 Punkte

Der DAX® gab zu Handelsbeginn bis auf 16.850 Punkte nach. Das kurzfristige Abwärtsmomentum nahm damit zu. In diesem Bereich deutet sich jedoch eine Stabilisierung an. Unterstüzung findet der Leitindex weiterhin zwischen 16.755 und 16.792 Punkten. Solange diese Zone nicht verletzt wird, besteht die Chance auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung bis 16.960/17.000 Punkte und im weiteren Verlauf bis 17.132 Punkte (138,2-Retracementlinie). Ein nachhaltiger Stimmungsumschwung deutet sich frühestens unterhalb von 16.755 Punkten an.

DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)

Betrachtungszeitraum: 01.12.2023 - 26.01.2024.

DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 27.01.2019 - 26.01.2024.

Strukturierte Produkte wie Reverse Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Sie eignen sich jedoch nur für Investoren, die nur noch ein begrenztes Potenzial nach oben sehen. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets unterhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz aus Reverselevel und Bonuslevel - angepasst um das Bezugsverhaltnis (z.Bsp.: (24.000 - 14.000)/100 = 100 Euro). Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Faktor Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit, gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung des Leitindex teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn der Index in die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

Reverse Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX®







Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Barriere in Pkt.

Bonuslevel/Cap in Pkt.

Reverselevel in Pkt.

Finaler Bewertungstag









DAX®

HD14C2

95,06*

20.000

14.000

24.000

20.09.2024





DAX®

HC9JHK

98,33**

19.000

11.750

22.250

21.06.2024







* max Rückzahlungsbetrag: 100 Euro; ** max. Rückzahnlungsbetrag: 105 Euro; Stand: 26.01.2024; 09:30 Uhr

Faktor Optionsscheine Long auf DAX ® für eine Spekulation auf einen Kursanstieg des Index







Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basispreis in EUR

Reset Barriere in EUR

Hebel

Letzter Bewertungstag









DAX®

HC01KH

9,73

13.528,350423

15.219,394226

5

Open End





DAX®

HC977R

11,57

15.219,220525

16.065,409186

10

Open End





DAX®

HC0558

10,34

15.782,843892

16.346,291419

15

Open End





DAX®

HD136D

9,86

16.233,742586

16.571,404432

25

Open End







Stand: 26.01.2024; 09:30 Uhr

Faktor Optionsscheine Short auf DAX® für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index







Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basispreis in EUR

Reset Barriere in EUR

Hebel

Letzter Bewertungstag









DAX®

HC99KA

6,80

20.289,05161

18.598,973611

-5

Open End





DAX®

HC8E76

4,39

18.598,181508

17.751,964249

-10

Open End





DAX®

HC7FDJ

7,20

18.034,558141

17.470,076471

-15

Open End





DAX®

HD15GY

3,74

17.583,659447

17.246,053186

-25

Open End







Stand: 26.01.20224; 09:30 Uhr

