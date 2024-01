FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine Hochstufung durch die Experten von Exane BNP hat am Freitag die Kion -Aktien kräftig angetrieben. Das Votum "Outperform" machte die Aktien des Lagertechnikherstellers zu einer positiven Erscheinung in einem ansonsten durchwachsenen Marktumfeld. Am Vormittag zog der Kurs um 2,8 Prozent an, was den Papieren einen Platz in der Spitzengruppe des MDax einbrachte. Der Index mittelgroßer Werte stand zeitgleich knapp im Minus. Der Kion-Kurs erreichte das höchste Niveau seit August 2022.

Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas stufte Kion von "Neutral" auf "Outperform" hoch und hob das Kursziel um etwa die Hälfte auf 59 Euro an. Analyst Sebastian Growe blickt in einer am Freitag vorliegenden Studie positiver auf die Sparte Industrial Trucks & Services (ITS) des Lagertechnik-Herstellers, die unter anderem das Geschäft mit Gabelstaplern umfasst. Der Experte glaubt an positive Kurstreiber durch die Zahlen zum vierten Quartal und einen ersten Ausblick auf 2024./tih/jha/