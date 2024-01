Apple muss auf Druck der EU das iPhone für alternative Marktplätze öffnen. Das nutzt Epic Games und kündigt einen eigenen Games-Store für die Plattform an. Damit kommt auch Spielehit Fortnite wieder auf das iPhone. Die Smartphone-Variante des Spiels Fortnite soll in der EU dank des neuen Digitalgesetzes DMA auf Apples iPhones zurückkommen. Die Entwicklerfirma Epic kündigte für dieses Jahr einen eigenen App-Store für die Apple-Geräte an. Einen konkreten ...

