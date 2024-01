© Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | La Nacion



Die Nvidia-Aktie steht nach einem starken Start ins Jahr 2024 laut Wolfe Research vor einem Rückschlag. Die Titel des Chipgiganten sind allein im Januar bereits um 24 Prozent gestiegen und haben damit die Gewinne von 239 Prozent aus dem Jahr 2023 weiter ausgebaut. Als die US-Börse am Montag eröffnete, hat die Nvidia-Aktie das jüngste Kursziel von Wolfe von 600 US-Dollar erreicht, so dass sie "jetzt stark überkauft und fällig für eine Konsolidierung ist", zitiert CNBC Rob Ginsberg, technischer Analyst von Wolfe. Nvidias Marktkapitalisierung hat am Mittwoch zum ersten Mal die Marke von 1,5 Billionen US-Dollar geknackt, wie Daten von Refinitiv zeigen. Der Relative Strength Index (RSI) von …