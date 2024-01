Vor wenigen Tagen stellte PayPal sehr bedeutende Neuigkeiten in Aussichten, welche laut CEO Alex Chriss die Märkte erschüttern sollten. Nun hat der Konzern offen über neue Produkte gesprochen, löste damit aber eher Ernüchterung, denn Begeisterung aus. Die PayPal-Aktie rutschte im Handel am Donnerstag deutlich ins Minus und konnte an die vorherigen Zugewinne nicht anschließen.Anzeige:Vorgestellt hat PayPal (US70450Y1038) unter anderem eine neue Plattform für Händler, welche sich die KI zunutze macht, um das Kaufverhalten von ...

