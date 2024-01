Beijing, China (ots) -Zhongshan und Burnaby unterhält eine Stadtpartnerschaft seit 12 Jahren und haben viele Ähnlichkeiten im Konzept der Natur und Ökologie. Beide Städte haben daran gearbeitet, die Luftqualität zu verbessern und die Ozeane zu schützen. In den letzten Jahren haben sich immer mehr junge Menschen, insbesondere Absolventen namhafter Universitäten, aufgrund ihres einzigartigen urbanen ökologischen Trends zum Leben und Arbeiten in Zhongshan angelockt.Welche Maßnahmen hat Zhongshan ergriffen, um allgegenwärtige Grünflächen zu schaffen? Wie haben junge Menschen in Zhongshan die Stadt verändert?In diesem Video kommt der Moderator Deniz in den Qijiang Öko-Park in Zhongshan, der ursprünglich eine Werft war und noch einige Industrieanlagen aufrechterhalten sind. Jetzt wurde es in eine natürliche Sauerstoffbar mit dichter Vegetation umgewandelt. Neben dem Stadtzentrum kam Deniz auch in das Dorf Qixi im Süden der Stadt Zhongshan, um das Leben an einem Öko-Bauernhof zu erleben, der von Einheimischen erbaut ist. Nach einem Gespräch mit dem Leiter von Qixi Öko-Bauernhof stellte Deniz fest, dass das Dorf eher wie eine innovative Gemeinschaft mit einer Vielzahl junger Menschen ist, die die Natur mögen und gerne im Einklang mit der Natur leben.Warum zieht das Dorf Qixi in Zhongshan so viele junge Menschen an? Wie arbeiten diese jungen Familien zusammen, um zur Wiederbelebung des ländlichen Raums beizutragen?Pressekontakt:Feng KehuiTel.: 008610-68996566E-Mail: chloefeng@foxmail.comYouTube-Link: https://youtu.be/0e15AigGWNUOriginal-Content von: China Matters, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/143504/5700458