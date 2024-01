München (ots) -Kann die Ukraine diesen Krieg noch gewinnen, Herr Selenskyj?Bald beginnt das dritte Kriegsjahr in der Ukraine. Experten sprechen von einer Patt-Situation an der Front, die unzählige Menschenleben kostet und Unmengen Material verbraucht. Kann die Ukraine diesen Krieg tatsächlich noch gewinnen und welche Rolle spielen Deutschland und die Bundesregierung dabei?Die Gäste:Im Einzelgespräch: Wolodymyr Selenskyj, Präsident der UkraineLars Klingbeil, SPD-VorsitzenderSabine Fischer, Osteuropa-Expertin der Stiftung Wissenschaft und PolitikVassili Golod, Leiter des ARD-Studios in KiewDas Gespräch mit Wolodymyr Selenskyj hat Caren Miosga in Kiew geführt."Caren Miosga" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, produziert von der MIO media im Auftrag des NDR.Pressekontakt:Redaktion: Bianca Leitner (NDR)Pressefotos von Caren Miosga und druckfähiges Bildmaterial zur aktuellen Sendung (immer montags) unter www.ard-foto.dePressekontakt:Dr. Lars Jacob, ARD-Programmdirektion/Presse und InformationTel.: 089/558944-898, E-Mail: lars.jacob@ard.dePresseanfragen an Caren Miosga:Stephan Clausen, K E T A N O, Tel.: 030 28 48 48 15, E-Mail: clausen@ketano.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5700555