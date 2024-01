DJ Airbus und Tata bauen Endmontagelinie für Hubschrauber in Indien

FRANKFURT (Dow Jones)--Airbus will mit zusammen der indischen Tata Group eine Endmontagelinie für Hubschrauber in Indien errichten. Dort soll der meistverkaufte Airbus-Hubschrauber H125 der zivilen Produktpalette für Indien produziert und in einige Nachbarländer exportiert werden, wie Airbus mitteilte. Die Partnerschaft wurde während eines zweitägigen Besuchs des französischen Präsidenten Emmanuel Macron in Indien bekannt gegeben. Ein Standort für das Werk steht noch nicht fest.

Für Airbus wird es die zweite Endmontagelinie in Indien sein. Es gibt im westindischen Vadodara bereits eine Fertigungsstätte für C295-Militärflugzeuge.

