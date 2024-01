München (ots) -Wie zufrieden sind die Menschen mit dem Mobilitätsangebot in den 15 größten deutschen Städten? Dieser Frage ist der ADAC nachgegangen und hat dazu mehr als 9.000 Interviews zu verschiedenen Aspekten der persönlichen Mobilität geführt.Im Fokus des ADAC Monitors 2024 "Mobil in der Stadt" stehen die Angebote für Pkw-Fahrer, ÖPNV-Nutzer, Radfahrer und Fußgänger in Berlin, Bremen, Dortmund, Dresden, Duisburg, Düsseldorf, Essen, Frankfurt a.M., Hamburg, Hannover, Köln, Leipzig, München, Nürnberg und Stuttgart. Befragt wurden sowohl Einwohner der Städte als auch Besucher. Zugleich ist es möglich, einen Vergleich mit den Zufriedenheitswerten in diesen Städten aus der Befragung von 2017 zu ziehen.Die Ergebnisse des ADAC Monitors "Mobil in der Stadt" stellen wir Ihnen im Rahmen einer virtuellen Pressekonferenz vor, die sie unterhttps://adac.we-bcast.com/ verfolgen können.Am 30. Januar 2024, 11.00 - 12.00 UhrFolgender Ablauf ist geplant:11:00 Uhr Begrüßung und ModerationKatrin van Randenborgh, ADAC Unternehmenssprecherin11:05 Uhr ADAC Monitor "Mobil in der Stadt" - Hintergründe und Ziele der UntersuchungGerhard Hillebrand, ADAC Verkehrspräsident11:10 Uhr Was denken die Nutzer? - Kernergebnisse des ADAC MonitorsStefan Gerwens, Leiter Ressort Verkehr, ADAC e.V.11:25 Uhr Schlussfolgerungen des ADACGerhard Hillebrand, ADAC Verkehrspräsident11:30 Uhr Podiumsdiskussion "Erwartungen von Verbrauchern an die städtische Mobilität"Gerhard Hillebrand, ADAC VerkehrspräsidentStephan Kühn, Beigeordneter der Stadt DresdenWolfgang Siefert, Verkehrsdezernent der Stadt Frankfurt a.M.Prof. Dr. Gernot Liedtke, Institut für Verkehrsforschung des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR)12:00 Uhr Ende der VeranstaltungDie detaillierten Ergebnisse für die einzelnen Städte finden Sie im Anschluss an die Veranstaltung unter www.adac.de/stadt-monitor.Pressekontakt:ADAC KommunikationT +49 89 76 76 54 95aktuell@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7849/5700567