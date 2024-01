Es wurde eine Lizenzvereinbarung mit GESSOL (Pty) geschlossen, einem in Südafrika ansässigen Konsortium, dem WBHO, eines der größten börsennotierten EPC-Unternehmen im Süden Afrikas (JSE: WBO), iX Engineers und Sizana Solutions angehören

Das Abkommen umfasst Lizenzeinnahmen für mehrere Jahre und zusätzliche Einnahmen aus Lizenzgebühren, die an Projekteinsätze in Südafrika und in der Region der 16 Mitgliedsstaaten der Southern African Development Community (SADC) gebunden sind

Die Lizenz umfasst die exklusive Nutzung des führenden Portfolios an Schwerkraft-Energiespeichertechnologien von Energy Vault und der Softwareplattform VaultOS, die für Anwendungsfälle im Bereich der Energiespeicherung bei öffentlichen Versorgungsunternehmen, im Bergbau, bei IPP/Mikronetzen und in der Industrie im weiteren Sinne eingesetzt wird, um den Energiespeicherbedarf der Region zu decken und gleichzeitig ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen

Der gesamte adressierbare Markt für Energiespeicherung in der Region wird bis 2035 voraussichtlich 125 GWh+ betragen, was ein Marktpotenzial von mehreren Milliarden US-Dollar für EPC-Projekte und damit verbundene Lizenzgebühren für den Bau von Schwerkraft-Energiespeichersystemen in der gesamten SADC-Region mit ihren 16 Mitgliedsstaaten eröffnet

Energy Vault Holdings, Inc. (NYSE: NRGV) ("Energy Vault" oder das "Unternehmen"), ein Marktführer im Bereich nachhaltiger, netzgebundener Energiespeicherlösungen, gab heute die Unterzeichnung einer neuen Lizenzvereinbarung in der Region der Southern African Development Community (SADC) bekannt. Die Vereinbarung wurde im 4. Quartal 2023 mit Gravity Energy Storage Solutions (Pty) Ltd (GESSOL) geschlossen, einem Konsortialunternehmen, dessen Schwerpunkt auf dem Einsatz von Energiespeichern im Süden Afrikas liegt. Das Konsortium umfasst eines der größten börsennotierten Engineering-, Beschaffungs- und Bauunternehmen (Engineering, Procurement and Construction, "EPC") der Region, WBHO (JSE: WBO). WBHO wird alle Engineering-, Beschaffungs- und Bauaktivitäten sowie die panafrikanische Projektierungsgruppe iX Engineers und den kommerziellen Entwickler Sizana Solutions unterstützen, der seit 2019 mit Energy Vault bei der Entwicklung des südafrikanischen Marktes für Energiespeicherlösungen zusammenarbeitet. Der Umfang der Lizenz- und Tantiemenvereinbarung umfasst Energy Vaults Schwerkraft-Energiespeichersysteme (gravitty energy storage systems, GESS) und das dazugehörige Energiemanagementsystem (EMS) VaultOS, aber die Unternehmen des Konsortiums bieten auch das führende Portfolio von Energy Vault an Kurzzeit-Batterie- und Ultra-Langzeit-Grüner-Wasserstoff-Hybridsystemen im SADC-Gebiet an, um Energieverschiebungen und die Entwicklung von Kleinstnetzen für den Versorgungs-, Bergbau- und Industriesektor zu adressieren.

Die auf mehrere Jahre angelegte Vereinbarung soll den Einsatz des GESS von Energy Vault für mehrere Gigawattstunden (GWh) mit langer Laufzeit ermöglichen, um den Bedarf der SADC-Region an Energiespeichern zu decken, der Schätzungen zufolge bis zum Jahr 2035 über 125 GWh betragen wird. Neben den Einnahmen aus der Technologielizenzierung erhält Energy Vault eine Lizenzgebühr für die gesamte Betriebsdauer jedes Projekts, einschließlich der Einnahmen aus Software und Wartung.

GESSOL erhält im Rahmen der Vereinbarung die Exklusivrechte für den Einsatz des Portfolios von Energy Vault an Schwerkraft-Energiespeichertechnologien und VaultOS in der gesamten SADC-Region, einer regionalen Wirtschaftsgemeinschaft mit 16 Mitgliedsstaaten, deren Mission die Förderung von nachhaltigem und gerechtem Wirtschaftswachstum und sozioökonomischer Entwicklung ist. Zu den Mitgliedsstaaten der SADC gehören: Angola, Botswana, Komoren, Demokratische Republik Kongo, Eswatini, Lesotho, Madagaskar, Malawi, Mauritius, Mosambik, Namibia, Seychellen, Südafrika, Vereinigte Republik Tansania, Sambia und Simbabwe.

"Wir haben eine umfangreiche Due-Diligence-Prüfung durchgeführt, um die wirtschaftlichste, effizienteste, flexibelste und nachhaltigste Langzeit-Energiespeicherlösung für die SADC-Region zu finden, und die Schwerkraftspeichertechnologie von Energy Vault ist eindeutig die beste Wahl", so Les Lange, Direktor von GESSOL. "Der Süden Afrikas ist eine sich schnell entwickelnde Region mit zunehmendem Energiebedarf, der in der Vergangenheit mit Kohlekraftwerken gedeckt wurde. Die wirtschaftliche Entwicklung in der SADC-Region ist entscheidend, um die Lebensqualität zu verbessern, wir müssen die Region jedoch schnell von der Kohle entwöhnen, um gleichzeitig die Kohlenstoffemissionen zu reduzieren und unsere Wirtschaft zu fördern. Die Energiespeicherung ist daher zentral für den Ausbau sauberer, grundlastfähiger erneuerbarer Energien in der SADC-Region und wir sind überzeugt, dieses Ziel mit der GESS- und Energiemanagementsoftware von Energy Vault sowie dem umfassenden Energiespeicherportfolio, das sowohl kürzere als auch sehr lange Laufzeiten abdecken kann, erreichen zu können."

Das Abkommen von Energy Vault und GESSOL vereint eine Koalition von EPC- und Projektentwicklungsunternehmen der Spitzenklasse, die bei der Einführung des GESS-Projekts von Energy Vault zusammenarbeiten werden. Zu ihnen zählen WBHO, eines der größten EPC-Unternehmen für den Hoch- und Tiefbau in der SADC-Region, und iX Engineers, eines der größten panafrikanischen Ingenieurplanungs- und Beratungsunternehmen in der SADC-Region.

"Angesichts des enormen panafrikanischen Potenzials für die einzigartigen Schwerkraftspeichersysteme von Energy Vault freuen wir uns darauf, eine führende Rolle bei der Umsetzung der von der Energy Vault-GESSOL-Vereinbarung abgedeckten Projekte zu übernehmen", sagte Russell Adams, Director, Projects Division, WBHO. "Wir möchten als EPC-Auftragnehmer im Süden Afrikas gemeinsam mit unseren Lizenzpartnern und unter Einsatz unserer beträchtlichen lokalen Kompetenzen und unserer dortigen Lieferkette unsere Erfahrung und unser Fachwissen einbringen, damit der Einsatz der Energy Vault-Technologie, die in erheblichem Maße lokale Ressourcen einbezieht, zur Energiewende in der Region beiträgt, die ihre Bemühungen um eine rasche Dekarbonisierung beschleunigen will."

Nach Angaben der SADC herrscht in der Region, in der nur 50 der Einwohner Zugang zu Elektrizität haben und nur 32 der ländlichen Gebiete Zugang zu Elektrizität haben, seit 2007 ein Strommangel, wohingegen die Länder Nordafrikas inzwischen 100 Zugang zu Elektrizität haben. Außerdem werden derzeit 62 der Stromerzeugung im Süden Afrikas durch Kohle gedeckt. Wir sind überzeugt, dass die Schwerkrafttechnologie von Energy Vaults und das Portfolio anderer Mikro-Netzlösungen auf Basis von elektrochemischem und grünem Wasserstoff dazu beitragen können, den Zeitplan für den Übergang zu sauberer Energie in der Region zu beschleunigen.

Laut einem 2023 veröffentlichten Bericht des Internationalen Instituts für Nachhaltige Entwicklung steckt das südafrikanische Stromsystem in einer Krise und der nationale Stromversorger Eskom kann nicht mehr genügend Strom liefern, um die Nachfrage zu befriedigen. Infolgedessen sind häufige planmäßige Stromabschaltungen (allgemein als Lastabwurf bekannt) häufiger geworden und 2023 war das schlimmste Jahr in Bezug auf Lastabwurf. In dem Bericht wird festgestellt, dass die Netzspeicherung zur Behebung des Stromversorgungsdefizits dazu beitragen kann, die Nutzung der vorhandenen Stromerzeugung zu optimieren und die Auslastung des bestehenden Netzes zu maximieren.

Die Expansion von Energy Vault in den Süden Afrikas unterstreicht die starke globale Dynamik, die das Unternehmen mit seinem Schwerkraft-Energiespeicherportfolio in einem weiteren großen und wachsenden Energiespeichermarkt entfaltet. Das Unternehmen hat kürzlich angekündigt, in China, dem größten Energiespeichermarkt der Welt, fünf weitere EVx-GESS-Anlagen mit einem Volumen von 3,3 GWh zu installieren. Energy Vault hat dort ein ähnliches Lizenz- und Tantiemenmodell eingeführt, das Anfang 2022 angekündigt wurde. Der Prozess für den Anschluss an das staatliche Stromnetz begann für das erste EVx-System im September 2023, das derzeit in Rudong in Betrieb genommen wird. In diesem Fall ist die gesamte Strominfrastruktur bereits vorhanden und das System wird nun direkt vom staatlichen Stromnetz versorgt. Wir gehen davon aus, dass das Rudong EVx-System (25 MW, 100 MWh, +35 Jahre technische Lebensdauer) das weltweit erste kommerzielle Schwerkraftspeichersystem im Netzmaßstab sein wird, das eine nachhaltigere und flexiblere Alternative zu herkömmlichen Energiespeichern mit langer technischer Lebensdauer, wie beispielsweise Pumpspeicherkraftwerken, die immer noch mehr als 90 aller Energiespeicher weltweit ausmachen, bietet. Zudem rechnen wir damit, dass die kürzlich angekündigten Projekte mit China Tianying, dem Partner von Energy Vault in China, die Gesamtzahl der EVx-Installationen in diesem Markt auf sieben erhöhen werden, was einem Projektvolumen von 3,3 GWh oder über 1 Milliarde US-Dollar entspricht.

"Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit GESSOL und seinen Konsortialpartnern, um unsere einzigartige Schwerkraftspeichertechnologie und unser umfangreiches Energiespeicherportfolio auf den Markt zu bringen, um den Anforderungen der Region in Bezug auf erneuerbare Energien und Dekarbonisierung bestmöglich gerecht zu werden", so Robert Piconi, Chairman und Chief Executive Officer, Energy Vault. "Südafrika vollzieht derzeit eine umfassende Energiewende und hat aufgrund seiner derzeitigen Abhängigkeit von Kohlekraftwerken eine der höchsten Pro-Kopf-Emissionen der Welt. In der gesamten SADC-Region hat lediglich die Hälfte aller Einwohner Zugang zu Strom, der zu 62 aus Kohle gewonnen wird. Wir sind der festen Überzeugung, dass unsere Lizenz- und Tantiemenvereinbarung mit GESSOL eine schnelle Skalierung unserer Energy Vault Schwerkraftspeichertechnologie ermöglicht, um die Kapazität erneuerbarer Energien zu erhöhen, Lastabwürfe auszugleichen, die Netzleistung durch unsere Softwareanwendungen zu optimieren und eine wichtige Ergänzung zur intermittierenden erneuerbaren Stromerzeugung zu bieten, um die Ausfallsicherheit des Netzes zu gewährleisten. Wir haben GESSOL außerdem unser gesamtes Energiespeicherportfolio zur Verfügung gestellt, das auf einzigartige Art und Weise die verschiedenen Anforderungen an die Speicherdauer und die Anwendungsfälle der Kunden erfüllen kann. So können wir den Einsatz in der gesamten SADC-Region beschleunigen und unser Ziel verfolgen, eine wichtige Rolle bei der Reduzierung der Emissionen in der Region zu spielen, um die Klimaziele zu erreichen und zugleich eine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung zu fördern."

Über Energy Vault

Energy Vault® entwickelt und implementiert Lösungen für die Energiespeicherung im industriellen Maßstab, die mit dem Ziel entwickelt wurden, den weltweiten Ansatz der nachhaltigen Energiespeicherung zu transformieren. Das umfangreiche Portfolio des Unternehmens umfasst firmeneigene gravitationsbasierte Speicher, Batteriespeicher und grüne Wasserstoff-Energiespeichertechnologien. Jede Speicherlösung wird von der Hardware-agnostischen Energiemanagementsystem-Software und Integrationsplattform des Unternehmens unterstützt. Das innovative Technologieportfolio von Energy Vault ist in der Branche bislang einmalig und bietet kundenspezifische Lösungen für die kurz- und langfristige Energiespeicherung, mit denen Energieversorger, unabhängige Stromerzeuger und industrielle Großverbraucher ihre Energiekosten erheblich senken und gleichzeitig die Zuverlässigkeit der Stromversorgung aufrechterhalten können. Durch die Nutzung umweltfreundlicher Materialien und die Möglichkeit, Abfallstoffe zur Wiederverwendung zu nutzen, erleichtert die gravitationsbasierte EVx-Energiespeichertechnologie von Energy Vault den Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft, während sie gleichzeitig den weltweiten Umstieg auf saubere Energie für die Kunden des Unternehmens beschleunigt. Weitere Informationen finden Sie unter www.energyvault.com

Über WBHO

WBHO zählt zu den größten Bauunternehmen im Süden Afrikas und ist an der Johannesburger Börse (JSE: WBO) notiert. WBHO steht für eine Kultur der Sicherheit, Qualität und Zuverlässigkeit. Die treibende Kraft hinter WBHO ist ein aus engagierten, praxisorientierten Managementprofis bestehendes Team, das über jahrzehntelange Erfahrung bei großen Bauprojekten in Afrika, Australien und Großbritannien verfügt. Die Geschäftstätigkeit von WBHO deckt das gesamte Spektrum des Bauwesens ab und umfasst drei Hauptgeschäftsbereiche: Hochbau, Tiefbau und Straßen- und Erdbau sowie einen Projektbereich, der sich auf die Entwicklung von Infrastruktur und Energieprojekten konzentriert. WBHO wurde 2019 an der JSE als The Most Empowered Company ausgezeichnet und ist stolz darauf, ein Unternehmen zu sein, das bestrebt ist, so viele Interessengruppen wie möglich in der gesamten Wertschöpfungskette des Bauwesens zu unterstützen. Weitere Informationen erhalten Sie unter: https://www.wbho.co.za/

Über iX engineers

iX engineers ist ein stolzes südafrikanisches Unternehmen, das Konstruktions- und Beratungsleistungen anbietet und auf dem gesamten afrikanischen Kontinent tätig ist. iXs Motivation, geschäftsorientierte Lösungen zu entwickeln, die sich direkt und positiv auf die Menschheit auswirken, ist der entscheidende Antrieb bei der Arbeit des Teams. Die Grundlage für die Arbeit von iX ist der Grundsatz Ubuntu ein afrikanisches Sprichwort, das so viel bedeutet wie "Ich bin, weil du bist". iX engineers will Wissenschaft und Kunst miteinander verbinden, um komplexe Herausforderungen im Infrastrukturbereich zu bewältigen. Dafür steht ein engagiertes Team hochqualifizierter Fachleute aus den Bereichen Bauwesen, Hochbau, Chemie, Verfahrenstechnik, Elektrotechnik und Maschinenbau sowie Instrumentierung und Projektmanagement bereit. Das iX-Team verfügt über umfassende Kenntnisse der geopolitischen und sozioökonomischen Bedingungen auf dem afrikanischen Kontinent und setzt seine vielfältigen Erfahrungen ein, um innovative und bedeutende Projekte auf dem Kontinent zu verwirklichen. iX realisiert seine Projekte mit einer Null-Toleranz in Bezug auf Sicherheit, Gesundheit und Risiken für Menschenleben, Vermögenswerte und die Umwelt. iX wird für seinen Einsatz gefeiert, nachhaltige Infrastrukturen zu entwickeln, um Afrika eine Zukunft voller Möglichkeiten zu eröffnen.

Über Sizana Solutions

Sizana Solutions vereinfacht die Einführung erneuerbarer Energien im Süden Afrikas mit fortschrittlichen Energiespeicher- und Managementlösungen. Seit 2019 ist das Unternehmen Partner von Energy Vault. Sizana Solutions optimiert den Energiebedarf seiner Kunden und unterstützt sie bei der Beschaffung einer Kombination verschiedener Energiequellen, die mit Hilfe der intelligenten Speicherlösungen von Energy Vault optimal gespeichert und verteilt werden.

Über GESSOL

GESSOL ist eine Zweckgesellschaft, die geschaffen wurde, um mit Energy Vault einen exklusiven Lizenzvertrag für die SADC-Region abzuschließen. Sie besteht aus einem Konsortium von Unternehmen, die effektiv eine umfangreiche Einführung von GESS-Systemen von Energy Vault in der Region durchführen können. Das Konsortium umfasst WBHO, iX engineers und Sizana Solutions. WBHO wird die EPC-Funktion übernehmen, iX engineers die EPCM-Funktion und Sizana Solutions ist für die Geschäftsentwicklung zuständig. Sizana ist seit 2019 als Berater für Energy Vault in der Region bestellt und hat eine umfangreiche Pipeline potenzieller GESS-Kunden aus dem gesamten Spektrum der Energieakteure aufgebaut.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die die derzeitigen Ansichten des Unternehmens zum Ausdruck bringen, unter anderem in Bezug auf die Geschäftstätigkeit und die finanzielle Performance des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten Informationen über möglicherweise eintretende oder angenommene zukünftige Geschäftsergebnisse, einschließlich Beschreibungen unseres Geschäftsplans und unserer Strategien. Diese Aussagen enthalten häufig Formulierungen wie "antizipieren", "erwarten", "suggerieren", "planen", "glauben", "beabsichtigen", "projizieren", "prognostizieren", "schätzen", "Ziele", "Prognosen", "sollten", "könnten", "würden", "unter Umständen", "möglicherweise", "werden" und andere ähnliche Ausdrücke. Wir stützen uns bei diesen zukunftsgerichteten Aussagen oder Prognosen auf unsere derzeitigen Erwartungen, Pläne und Annahmen, die wir anhand unserer Branchenerfahrung sowie unserer Einschätzung historischer Trends, aktueller Bedingungen, erwarteter zukünftiger Entwicklungen und anderer Faktoren, die wir unter den gegebenen Umständen für angemessen halten, getroffen haben. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf unseren Ansichten, Annahmen und Erwartungen in Bezug auf die zukünftige Entwicklung, wobei wir die uns derzeit zur Verfügung stehenden Informationen berücksichtigen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind lediglich Vorhersagen, die auf unseren derzeitigen Erwartungen und Prognosen über zukünftige Ereignisse beruhen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind mit erheblichen Risiken und Unwägbarkeiten behaftet, die dazu führen könnten, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, der Umfang unserer Geschäftstätigkeit, unsere Leistung oder unsere Erfolge wesentlich abweichen können von den Ergebnissen, dem Umfang unserer Geschäftstätigkeit, unserer Leistung oder unseren Erfolgen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden, einschließlich Änderungen unserer Strategie, unserer Expansionspläne, unserer Kundenpotenziale, unserer künftigen Geschäftstätigkeit, unserer künftigen Finanzlage, unserer geschätzten Einnahmen und Verluste, unserer voraussichtlichen Kosten, unserer Aussichten und Pläne; die Ungewissheit, ob unsere Auftragseingänge und Auftragsbestände mit künftigen Einnahmen gleichzusetzen sind; die mangelnde Gewissheit, dass unverbindliche Absichtserklärungen und andere Interessensbekundungen zu verbindlichen Aufträgen oder Verkäufen führen können; die Möglichkeit, dass unsere Produkte fehlerhaft sind oder angeblich fehlerhaft sind oder sonstige Mängel aufweisen; die Umsetzung, die Marktakzeptanz und der Erfolg unseres Geschäftsmodells und unserer Wachstumsstrategie; unsere Fähigkeit, unsere Marke und unseren Ruf weiterzuentwickeln und zu wahren; Entwicklungen und Prognosen in Bezug auf unser Geschäft, unsere Wettbewerber und unsere Branche; die Fähigkeit unserer Zulieferer, die für den Bau unserer Energiespeichersysteme erforderlichen Komponenten oder Rohstoffe rechtzeitig zu liefern; die Auswirkungen von Gesundheitsepidemien auf unser Geschäft und die Maßnahmen, die wir als Reaktion darauf ergreifen; unsere Erwartungen hinsichtlich unserer Fähigkeit, Schutz für unser geistiges Eigentum zu erlangen und aufrechtzuerhalten und die Rechte anderer nicht zu verletzen; Erwartungen hinsichtlich der Zeitspanne, in der wir ein aufstrebendes Wachstumsunternehmen gemäß dem JOBS Act sein werden; unser zukünftiger Kapitalbedarf und die Quellen und Verwendungen von Barmitteln; unsere Fähigkeit, finanzielle Mittel für unsere Geschäftstätigkeit und zukünftiges Wachstum zu erhalten; unsere Geschäftstätigkeit, unsere Expansionspläne und -möglichkeiten sowie andere wichtige Faktoren, die unter der Überschrift "Risikofaktoren" in unserem Quartalsbericht auf Formular 10-Q für das Quartal, das am 30. September 2023 endete, und in unserem Jahresbericht auf Formular 10-K für das Jahr, das am 31. Dezember 2022 endete, erörtert werden. Diese Faktoren können von Zeit zu Zeit in weiteren Einreichungen bei der SEC aktualisiert werden, die auf der Website der SEC abrufbar sind unter www.sec.gov. Von Zeit zu Zeit ergeben sich neue Risiken und unser Management ist weder in der Lage, alle Risiken vorherzusagen, noch können wir die Auswirkungen aller Faktoren auf unsere Geschäftstätigkeit oder das Ausmaß abschätzen, in dem ein Faktor oder eine Kombination von Faktoren dazu führen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in den von uns getätigten vorausschauenden Aussagen enthalten sind. Alle von uns in dieser Pressemitteilung getroffenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich ausschließlich auf das Datum der Erstellung dieser Pressemitteilung und werden in ihrer Gesamtheit ausdrücklich durch die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Sicherheitshinweise relativiert. Wir verpflichten uns nicht, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu überprüfen, weder aufgrund neuer Informationen noch aufgrund zukünftiger Entwicklungen oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht durch geltende Gesetze vorgeschrieben ist. Sie sollten sich nicht in unangemessener Weise auf unsere zukunftsgerichteten Aussagen verlassen.

