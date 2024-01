Der Sportartikelhersteller Puma lieferte am Mittwoch schon mal einen vorläufigen Blick auf die Zahlen für das vergangene Jahr, konnte dabei aber leider keine positiven Überraschungen verkünden. Stattdessen stellte das Unternehmen eine eher magere Bilanz in Aussicht, was an den Märkten mit großer Sorge aufgenommen wurde.Anzeige:Schwer enttäuscht zeigen sich die Marktakteure in erster Linie vom EBIT, welches wohl bei 622 Millionen Euro und damit noch unter dem Vorjahresergebnis von 641 Millionen Euro liegen soll. Dass die ...

