FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für STMicroelectronics nach Quartalszahlen von 54 auf 50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Resultate des Halbleiterkonzerns seien etwas schwächer als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Johannes Schaller in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er reduzierte seine Gewinnprognose (EPS) für 2024 um 33 Prozent. Dass die Aktie am Berichtstag letztlich nur mäßig unter Druck geriet, zeuge davon, wieviel Vorsicht in den Papieren schon eingepreist worden sei./edh/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2024 / 07:13 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL0000226223

