Erfolg im neuen Jahr: TrinaTracker liefert 210MW PV-Projekt in Brasilien

MAURITI, Brasilien, 26. Januar 2024 /PRNewswire/ -- TrinaTracker hat die Lieferung eines 210-MW-Photovoltaikprojekts in Brasilien mit einem kompletten Satz intelligenter Nachführlösungen abgeschlossen, einschließlich des hochmodernen Vanguard 1P-Trackers, eines selbstlernenden Systems mit künstlicher Intelligenz, SuperTrack, und der digitalen SCADA-Plattform Trina Smart Cloud auf Tracker-Ebene.

Das von POWERCHINA entwickelte Projekt befindet sich in Mauriti, einer Gemeinde im Norden des Bundesstaates Ceará. Trotz der großen Landfläche und der reichhaltigen natürlichen Ressourcen ist die Bevölkerung dünn gesät, was auf ein ungenutztes Entwicklungspotenzial hinweist. Nach Fertigstellung und Inbetriebnahme soll das Projekt mehr als 2.000 Arbeitsplätze schaffen und ein kumuliertes Wirtschaftswachstum von 140 Mio. USD bewirken. Das Projekt hat große Aufmerksamkeit erregt und wurde von der brasilianischen Elektrizitätsregulierungsbehörde, den Regierungen der Bundesstaaten und Kommunen sowie der örtlichen Bevölkerung sehr begrüßt.

TrinaTrackers intelligente Drei-in-Eins-Lösung für die Nachverfolgung, bestehend aus Hardware, Software und einer Serviceplattform, ist in der Region sehr beliebt, da sie die Gesamtenergieausbeute von Kraftwerken und die Effizienz der Bauarbeiten erheblich steigern kann.

TrinaTracker verfügt über eine Produktionsstätte für Smart Tracker in Brasilien und ein komplettes regionales Serviceteam, das hochwertige und lokale Produktionskapazitäten sowie effiziente und präzise Lieferungen und Dienstleistungen gewährleistet. Die Teams von TrinaTracker aus den Bereichen Pre-Sales, Vertrieb und Forschung und Entwicklung arbeiteten gemeinsam an der Optimierung des Schemas, um dem Wunsch des Kunden nach einem maßgeschneiderten Design nachzukommen. Aufgrund der Überschwemmungsgefahr des Projektgeländes schlug TrinaTracker eine automatische Hochwasserschutzlösung vor, die Sicherheit und Kosteneffizienz in Einklang bringt.

Brasilien, eines der sonnenreichsten Länder der Welt, ist der vielversprechendste PV-Markt in Lateinamerika und der Karibik, da die Nachfrage nach installierten PV-Kapazitäten aufgrund verschiedener Anreize und lokaler Politiken schnell wächst. TrinaTracker ist eine Geschäftseinheit von TrinaSolar, seit 27 Jahren führend in der PV-Branche und anerkannt als einer der fünf führenden Tracker-Anbieter in der Region.

Der Auftrag für das brasilianische Projekt unterstreicht einmal mehr den guten Ruf der Marke TrinaTracker in Lateinamerika. TrinaTracker wird auch in Zukunft weitere Partnerschaften eingehen, um den weltweiten Übergang zu sauberer Energie voranzutreiben.

