Wien (www.fondscheck.de) - Dimensional Fund Advisors hat Savina Rizova zur Co-Chief Investment Officer ernannt, so die Experten von "FONDS professionell".Sie werde gemeinsam mit Gerard O'Reilly ein Team von mehr als 300 Investmentexperten in sechs Ländern leiten.Rizova sei 2004 zum Team von Dimensional gekommen und leite seit 2017 die Research-Abteilung des Unternehmens. Sie habe einen Doktortitel in Finanzwesen und einen MBA von der University of Chicago Booth School of Business. Während ihres Studiums am Dartmouth College sei sie wissenschaftliche Mitarbeiterin von Professor Kenneth French gewesen. (News vom 25.01.2024) (26.01.2024/fc/n/p) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...