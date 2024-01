DJ WOCHENVORSCHAU/5. bis 11. Februar (6. KW)

=== M O N T A G, 5. Februar 2024 *** 06:30 SE/Nordea Bank Abp, ausführliches Jahresergebnis *** 07:00 IT/Unicredit SpA, Jahresergebnis *** 08:00 GB/Vodafone Group plc, Trading Update 3Q *** 08:00 DE/Handelsbilanz Dezember *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Januar *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Januar *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Januar *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) Januar *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Januar 10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland Februar 10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland und Euroraum *** 11:00 EU/Erzeugerpreise Dezember *** 12:30 US/Caterpillar Inc, Ergebnis 4Q *** 13:00 US/McDonald's Corp, Jahresergebnis *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) Januar *** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Januar 19:00 DE/Deutsche Börse AG, Jahreseröffnung 2024 - KR/Samsung Electronics Co Ltd, Verhandlung gegen Chairman Lee Jae-yong wegen Aktienkursmanipulation, Buchhaltungsbetrug und weiterer Unregelmäßigkeiten im Fusionsfall von 2015 (Cheil Industries Inc. und Samsung C&T Corp.) D I E N S T A G, 6. Februar 2024 *** 06:25 JP/Toyota Motor Corp, Ergebnis 3Q *** 06:45 CH/UBS AG, Ergebnis 4Q *** 07:00 DE/Aurubis AG, Ergebnis 1Q *** 07:30 DE/Infineon Technologies AG, Ergebnis 1Q (11:00 Earnings-Call) *** 08:00 GB/BP plc, Ergebnis 4Q 08:00 SE/Vattenfall AB, vorläufiges Jahresergebnis *** 08:00 DE/Auftragseingang Dezember 08:30 JP/Nintendo Co Ltd, Ergebnis 9 Monate *** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz Dezember *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 12:00 DE/Linde plc, Ergebnis 4Q (15:00 Analystenkonferenz) 12:00 US/Spotify Technology SA, Ergebnis 4Q 12:30 US/GE Healthcare Technologies Inc, Jahresergebnis *** 13:00 IT/Intesa Sanpaolo SpA, vorläufiges Jahresergebnis *** 13:00 US/Uber Technologies Inc, Ergebnis 4Q *** 18:30 DE/Metro AG, Ergebnis 1Q *** 22:01 US/Amgen Inc, Ergebnis 4Q *** 22:05 NL/Qiagen NV, Ergebnis 4Q *** 22:10 US/Ford Motor Co, Ergebnis 4Q M I T T W O C H, 7. Februar 2024 06:45 NO/Equinor ASA, Ergebnis 4Q *** 07:00 DE/Siemens Energy AG, Ergebnis 1Q *** 07:00 DE/Teamviewer SE, vorläufiges Jahresergebnis 07:00 DE/Heidelberger Druckmaschinen AG, Ergebnis 3Q 07:00 NL/Akzo Nobel NV, Jahresergebnis *** 07:30 AT/Voestalpine AG, Ergebnis 3Q *** 07:30 DE/Hannover Rück SE, Vertragserneuerung in der Schaden-Rückversicherung (09:00 Pressecall) *** 07:30 FR/Vinci SA, Jahresergebnis (08:30 BI-PK) *** 07:35 DE/Jenoptik AG, vorläufiges Jahresergebnis 08:00 DK/Vestas Wind Systems A/S, Jahresergebnis *** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe Dezember *** 08:05 FR/Totalenergies SE, ausführliches Jahresergebnis *** 09:00 DE/Metro AG, Analysten- und Pressekonferenz zum Ergebnis 1Q (09:00 Analysten- und Pressekonferenz) *** 09:30 LU/Stabilus SA, HV *** 10:00 DE/Metro AG, HV 10:00 DE/Thyssenkrupp Nucera AG & Co. KGaA, HV *** 14:30 US/Handelsbilanz Dezember *** 15:00 NL/Qiagen NV, Conference call zum Ergebnis vom 06.02.23 (15:00 BI-PK) *** 19:00 DE/Deutsche Börse AG, Jahresergebnis 22:00 US/News Corp Ltd, Ergebnis 2Q *** 22:05 US/Walt Disney Co, Ergebnis 1Q 22:15 US/Paypal Holdings Inc, Ergebnis 4Q D O N N E R S T A G, 8. Februar 2024 *** 06:30 FR/Societe Generale SA, Jahresergebnis *** 07:00 DE/Nemetschek SE, vorläufiges Jahresergebnis *** 07:00 DE/Siemens AG, Ergebnis 1Q (07:00 PK; 08:30 Analystenkonferenz) *** 07:00 LU/Arcelormittal SA, Jahresergebnis 07:00 DE/KWS Saat SE & Co KGaA, Ergebnis 2Q 07:00 FR/Credit Agricole SA, Jahresergebnis *** 07:30 DE/Compugroup Medical SE, vorläufiges Jahresergebnis *** 07:30 NL/Adyen NV, Jahresergebnis *** 07:45 FR/Kering SA, Jahresergebnis *** 08:00 DE/Verbio Vereinigte BioEnergie AG, Ergebnis 1H *** 08:00 GB/Anglo American plc, Production Report 4Q *** 08:00 GB/Astrazeneca plc, Jahresergebnis *** 08:00 GB/British American Tobacco plc (BAT), vorläufiges Jahresergebnis *** 08:00 GB/Unilever plc, Jahresergebnis 08:00 DE/Deutsche Beteiligungs AG, Ergebnis 1Q 08:00 DK/A.P. Moeller-Maersk A/S, Ergebnis 4Q 08:00 FR/Unibail-Rodamco-Westfield SE, Jahresergebnis 08:00 JP/Honda Motor Co Ltd, Ergebnis 3Q *** 10:00 DE/Siemens AG, HV *** 13:00 US/Philip Morris International Inc, Jahresergebnis 13:00 US/Conocophillips, Ergebnis 4Q *** 14:00 DE/Deutsche Börse AG, BI-PK *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 18:00 FR/L'Oreal SA, Jahresergebnis 21:30 US/Expedia Group Inc, Ergebnis 4Q 22:08 US/Intercontinental Exchange Group Inc, Ergebnis 4Q F R E I T A G, 9. Februar 2024 03:00 CH/Logitech International SA, Ergebnis 3Q *** 07:00 DE/Carl Zeiss Meditec AG, Ergebnis 1Q *** 07:00 DE/Ceconomy AG, Ergebnis 1Q 07:00 AT/AMS-Osram AG, Jahresergebnis *** 08:00 FR/Hermes International SCA, Jahresergebnis 08:00 JP/Mazda Motor Corp, Ergebnis 3Q *** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) Januar *** 12:00 US/Pepsico Inc, Jahresergebnis - SK/Börsenfeiertag Südkorea, Verkürzter Börsenhandel Singapur ===

