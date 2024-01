© Foto: Tarik Haiga on Unsplash



China will unter anderem ein 278-Milliarden-US-Dollar-Rettungspaket für den Aktienmarkt bereitstellen. Anleger fragen sich: Rein in den Markt? Der Nachrichtensender CNBC hat mehrere Expertenstimmen zusammengetragen:Brendan Ahern von KraneShares sieht in den aktuellen niedrigen Kursen eine explosive Erholungschance, rät aber zur Vorsicht und empfiehlt, Absicherungsstrategien zu nutzen. Ahern betont, dass die Regierung weiterhin das Vertrauen der Investoren stärken müsse, indem sie transparente Schritte unternimmt. Andrew Lapping von Ranmore Fund Management betrachtet den Rückgang als Kaufgelegenheit für qualitativ hochwertige Unternehmen zu niedrigen Preisen. Winnie Wu von der Bank of …