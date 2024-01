PayPal - KI soll Wachstum bringen.

Die Erwartungen waren groß. So mancher Experte erwaretete, dass der neue PayPal-Chef Alex Chriss auf dem Innovationstag diese Woche sogar eine neue Strategie präsentiert. Der Euphorie im Vorfeld folgte eine gewisse Ernüchterung nach der Präsentation. Trotz des Kursrücksetzers ist der Aufwärtstrend zunächst noch intakt.

Alex Chriss steuert seit September vergangenen Jahres den Zahlungsdienstleister. Dabei kämpfte Chriss bislang vor allem gegen die anhaltend schrumpfenden Gewinnmargen. 2024 soll nach eigenen Angaben ein Jahr des Übergangs werden. "Wir werden uns jetzt auf die KI-Personalisierung des Handels konzentrieren," erklärte Chriss. "Die Daten, die wir haben, und unsere Fähigkeit, zu sehen, was die Leute gekauft haben, und zu wissen, was die Händler ansprechen wollen, das ist es, wo ich denke, dass KI eine große Chance für uns ist". PayPal kündigte an, dieses Jahr eine Plattform einzuführen, die KI einsetzt, um Händlern zu ermöglichen, neue Kunden auf der Grundlage ihres früheren Einkaufsverhaltens anzusprechen. Derweil könnte der gesamte e-Commerce weiter wachsen und PayPal daran teilnehmen. Einer Studie von Bloomberg intelligence zufolge könnte der e-Commerce-Anteil am gesamten Einzelhandel in den USA bis 2027 rund 33 Prozent erreichen und dabei das Volumen gegenüber 2023 um rund 50 Prozent auf 30 Milliarden USD zulegen.

Der Fokus auf KI und das anhaltende Wachstum im e-Commerce-Bereich stimmt einen großen Teil der Analysten nach Angaben von Refinitiv mittelfristig zuversichtlich für den Zahlungsdienstleister. Allerdings ist die Konkurrenz beispielsweise durch ApplePay, GooglePay und andere Anbieter groß. Kommende Woche wird PayPal Geschäftszahlen für 2023 vorlegen und möglicherweise einen Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr werfen.

Chart: PayPal

Widerstandsmarken: 63,50/68,50/71,60 USD

Unterstützungsmarken: 55,40/58,50 USD

Die Aktie von PayPal hat von Mitte 2021 bis Herbst 2023 zeitweise über 80 Prozent verloren. Seit Ende Oktober 2023 geht es mit dem Papier wieder aufwärts. Dabei markierte die Aktie zunächst bei 63,50 USD ein vorläufiges Hoch. Nach einem Rücksetzer in der ersten Januarhälfte sprang der Anteilsschein Anfang dieser Woche bis an die 138,2%-Retracementlinie bei 68,50 USD. In der zweiten Wochenhälfte musste die Aktie eine Konsolidierung bis in den Bereich der Kreuzunterstützung bei 58,50 USD verkraften. Dieses Level dürfte für den künftigen Kurs entscheidend sein. Solange diese Marke hält, besteht die Chance auf eine technische Gegenbewegung bis 63,50/68,50 USD. Wird die Unterstützung verletzt, droht eine Verkaufswelle bis 55,40 USD.

PayPal in USD; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 09.06.2022-26.01.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar.

PayPal in USD; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 27.01.2019- 26.01.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar.

Strukturierte Produkte wie Bonus-Cap-Zertifikate und Aktienanleihen (Protect) könnten eine interessante Anlagemöglichkeit sein. Bei der unten beschriebenen Aktienanleihe Protect wird eine Barriere bei 75 Prozent des Referenzpreises am Anfänglichen Beobachtungstag fixiert. Am finalen Beobachtungstag greift die Barriere. Notiert die Aktie von PayPal auf Höhe der Barriere oder darüber, erhalten Anleger neben dem Zinssatz den Nennwert zurück. Andernfalls drohen Verluste. Turbo Open End Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit, gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung der Aktie teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn die Aktie in die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

Basiswert Produkttyp WKN Emissions-/Verkaufspreis in EUR Finaler Beobachtungstag Bemerkung PayPal Aktienanleihe Protect HVB8LC * 100,00%** 13.02.2025 Barriere: 75%***; Zinssatz: 10,30 % p.a. PayPal Bonus-Cap-Zertifikat HC7MYL 64,85 20.12.2024 Barriere: 48,00 USD; Bonuslevel/Cap: 85,00 USD

*Zeichnungsfrist bis 15.02.2024 (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung); ** des Nennbetrags; *** x Referenzpreises am Anfänglichen Beobachtungstag; beide Produkte sind währungsgesichert Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 26.01.2024; 16.15 Uhr;

Tradingmöglichkeiten

Turbo Bull Open End auf PayPal für Spekulationen, dass der Aktienkurs steigt



Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in USD

Knock-Out Barriere in USD Hebel finaler Bewertungstag PayPal HC6TKV 1,07 49,043483 49,043483 5,22 Open End PayPal HD1201 0,53 54,994209 54,994209 10,60 Open End PayPal HD208W 0,29 57,903977 57,903977 19,56 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 26.01.2024; 16:15 Uhr

Turbo Bear Open End auf PayPal für Spekulationen, dass der Aktienkurs fällt



Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in USD

Knock-Out Barriere in USD Hebel finaler Bewertungstag PayPal HC8H5J

1,02 71,450714 71,450714 -5,50 Open End PayPal HD284R 0,72 68,00 68,00 -7,81 Open End PayPal HD2574 0,53 66,00499 66,00499 -10,63 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 26.01.2024; 16.15 Uhr

