© Foto: Rafael Henrique - picture alliance



Starker Ausblick, starke Dividendenanhebung - obwohl American Express die Erwartungen der Analysten knapp verfehlte setzt sich die Aktie heute an die Spitze des Dow Jones und hievt ihn so auf ein neues Allzeithoch.Dem Konkurrenten ein Schnippchen geschlagen Vor dem Wochenende herrscht unter den Anlegern, darunter auch Investmentlegende und Börsen-Urgestein Warren Buffett, des Kreditkartenanbieters American Express Jubelstimmung. Mit einem Plus von über sieben Prozent steht die Aktie im Dow-Jones-Index einsam an der Spitze. Im Alleingang hat der Zahlungsabwickler damit heute für ein neues Allzeithoch im US-amerikanischen Leitindex gesorgt. Möglich gemacht hat den Kurssprung ein …