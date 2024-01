Diese 3 Newcomer könnten den Kryptomarkt revolutionieren

Wer träumt nicht davon, zu den ersten Investoren des Bitcoins oder von Ethereum gehört zu haben? Auch wenn dies für immer ein Traum bleiben mag, gibt es eine Vielzahl an Newcomern am Markt, die ein ebenso großes Potenzial in sich tragen. Die drei Newcomer mit den aus unserer Sicht größten Potenzialen finden sich in diesem Beitrag. Das Beste dabei ist, dass genau diese drei Kryptowährungen noch nicht einmal an der Börse gelistet und somit exklusiv im Vorverkauf erhältlich sind.

SPONGE V2 - Der die Neuauflage mit noch größerem Potenzial

Der Newcomer am Markt, der derzeit eines der größten Potenziale mit sich bringt, ist der SPONGE V2 Token, welcher noch dazu kurz vor seinem Launch an den Kryptobörsen steht. Damit tritt die zweite Version von SPONGE bald in die Fußstapfen seines Vorgängers, der bereits in einer Vielzahl von Portfolios für außergewöhnliche Renditen gesorgt hat. Erst vor wenigen Wochen ist es zu einem erneuten Ausbruch gekommen, nachdem der Presale rund um den SPONGE V2 Token an Fahrt aufgenommen hat. Blickt man an der Stelle auf das Monatschart, dann ist eine Rendite von rund 440 Prozent zu verzeichnen. Diverse Experten erwarten allerdings, dass die zweite Version die Renditen noch deutlich übertreffen könnte.

Gründe für die zu erwartende Top-Performance nach dem offiziellen Launch an den Kryptobörsen gibt ein eine Vielzahl. Einer davon ist die bereits bestehende Community, die für den Erfolg eines Meme-Coins von oberster Bedeutung ist. Darüber hinaus hat das Entwicklerteam in den letzten Monaten intensiv an einem Onlinespiel gearbeitet, dass nicht nur Spaß und Freude beim Spielen bereiten, sondern auch die Spieler mit SPONGE V2 Token belohnen soll. Damit baut das Entwicklerteam vollständig auf das Play-to-Earn-Prinzip, welches den sonst nutzlosen Meme-Coin einen echten Mehrwert verleiht.

Die Eintrittskarte zum Spiel wird der SPONGE V2 Token selbst sein, der noch dazu zu attraktiven Renditen gestaked werden kann. An der Stelle stellt sich die Frage, wie der neue Token am besten erworben werden kann. In diesem Zusammenhang stehen zwei Optionen zur Verfügung. Besitzer von V1 Token können diese einsetzen, um an die begehrten V2 Token zu gelangen. Für alle Neueinsteiger bietet sich die einfache Möglichkeit, mit nur wenigen Klicks auf der Website des Vorverkaufs neue zu erwerben und diese beispielsweise mit MetaMask zu bezahlen.

Jetzt noch schnell SPONGE V2 Token sichern

Meme Kombat - Der brandneue KI-Meme-Token

Meme-Token und künstliche Intelligenz, die zwei Themen, die in 2023 für die größten Renditen an den Finanzmärkten gesorgt haben, vereint das Team rund um Meme-Combat. Hinter dem neuen Meme-Token verbirgt sich eine vom Entwicklerteam geschaffene Plattform, die vollständig auf das Wetten abzielt. Den Nutzern von Meme Kombat wird es dadurch zukünftig möglich sein, auf den Ausgang von Kämpfen zwischen den Lieblingscharakteren der Meme-Welt zu wetten. Das Besondere dabei ist, dass bei den Kämpfen künstliche Intelligenz zum Einsatz kommt.

Neben dem reinen Spaß am Wetten hat das Projekt auf der anderen Seite auch einiges an Renditepotenzial in sich. Neben den Token, die im Vorverkauf vergünstigt verkauft werden, wird ein großer Teil für das Staking aufbewahrt. Das Stalking ermöglicht es den Investoren, von langfristigen und attraktiven Renditen zu profitieren. Während die Investoren von attraktiven Staking-Renditen profitieren wird zugleich die am Markt verfügbare Menge an Meme-Kombat-Tokens verringert, was für langfristige Stabilität und Wachstumspotenzial im Kurs sorgt.

Die meisten Experten sind sich an dieser Stelle einig und sehen in Meme Kombat eine ausgezeichnete Gelegenheit, um in den kommenden Monaten attraktive Renditen erzielen zu können. Verantwortlich für die optimistische Prognose ist unter anderem die Kombination der Stunde, die Stichwörter an dieser Stelle heißen: Meme-Coin und künstliche Intelligenz. Möchte man noch vergünstigt in den Meme-Coin investieren, dann ist allerdings Eile gefragt, denn der Vorverkauf steht kurz vor seinem Abschluss. Nach Ende des Vorverkaufs hat das Projektteam eine schnelle Listung an verschiedenen Kryptobörsen geplant, deren Anzahl sukzessive steigen soll.

Jetzt in Meme Kombat investieren

eTukTuk - Der nachhaltigste Presale aller Zeiten

Nicht nur Meme Kombat und SPONGE V2 bieten den Anlegern derzeit ein außergewöhnlich hohes Renditepotenzial für die kommenden Monate. Der neue Presale rund um eTukTuk fügt sich an der Stelle nahtlos an. Bereits innerhalb der ersten Tage konnten mehr als 500.000 US-Dollar eingeworben werden. Verantwortlich für die große Beliebtheit und das hohe Potenzial ist der Ansatz, das überaus beliebte TukTuk in Entwicklungsländern auf eine neue nachhaltige Stufe heben zu wollen. An dieser Stelle stellt sich die Frage, wie genau das Vorhaben in der Zukunft aussehen kann.

Bereits seit rund fünf Jahren arbeitet das Team von eTukTuk intensiv an einer Version des beliebten Fortbewegungsmittels, welches mit einem E-Antrieb ausgestattet ist. Nach langer Forschungsarbeit hat das Modell endlich seine Marktreife erreicht und kann zukünftig direkt vor Ort gefertigt werden. Der Fokus könnte dabei in der Zukunft unter anderem auf Länder in Asien liegen, in dessen Straßenbild TukTuks nicht wegzudenken sind. Die Städte sind auf der anderen Seite leider auch bekannt dafür, dass der "Smog" förmlich in den Gassen steht. Ein Hauptverursacher ist genau das motorisierte TukTuk, was durch eTukTuk in der Zukunft vollkommen emissionsfrei bewegt werden kann. Der Markteintritt findet allerdings zunächst in Sri Lanka statt, bevor andere Länder anvisiert werden.

Neben dem eTukTuk als Fortbewegungsmittel hat das Projektteam einen ERC-20-Token aufgelegt, der in der Zukunft den Platz des zentralen Zahlungsmittels des Projektes einnimmt. In der Zukunft sollen damit unter anderem die Fahrer der eTukTuks vergütet, sowie die Ladungen an den E-Tankstellen beglichen werden können. Für Investoren bedeuten genau diese Tatsachen eine optimale Grundlage, um langfristig stabile und attraktive Renditen erzielen zu können. Doch das ist noch lange nicht alles. Ebenso wird ein attraktives und renditereiches Staking-Programm geboten.

Hier geht's zur Website von eTukTuk

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.