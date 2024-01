Diese Tech-Aktie könnte dank KI-Hype 2024 Nvidia & Meta schlagen

Nvidia war 2024 das Maß aller Dinge, auch die Meta Aktie explodierte kräftig. Beide Aktien profitieren dabei nicht zuletzt von Fantasie rund um die Implementierung von Künstlicher Intelligenz. Doch auch andere Unternehmen haben Künstliche Intelligenz ins Auge gefasst. Mal ist die KI-Integration mehr ein Narrativ, mal hat sie mehr reale Substanz. Nun haben Analysten eine Aktie identifiziert, die in 2024 auch dank KI-Hype profitieren könnte. Die Rede ist von Snap Inc. Hat die Snap Aktie also 2024 mehr Potenzial als Nvidia und Meta?

Bullischer Ausblick: Darum empfehlen Analysten die Snap Aktie

Analysten der Deutschen Bank zeigen sich zumindest zunehmend optimistisch bezüglich der Snap-Aktie und haben ihre Einschätzung von "Hold" auf "Buy" angehoben. Dabei wurde das Kursziel von 10 US-Dollar auf 19 US-Dollar erhöht. Diese positivere Sichtweise begründet sich auf mehrere Aspekte, die nach Auffassung der Deutschen Bank das Wachstum des Unternehmens antreiben könnten.

Zu diesen Faktoren zählt Snapchat+, das neue Umsatzquellen erschließt, während die Neugestaltung der Werbeplattform die Akzeptanz bei Werbetreibenden steigern soll. Weiterhin könnte die neue Partnerschaft mit Amazon angesichts der jährlichen Werbeausgaben von Amazon in Höhe von rund 20 Milliarden US-Dollar bedeutsam für Snap sein. Schließlich trägt auch der zunehmende Beitrag von Inbound-Werbung aus China zur wachsenden Dynamik bei. Damit betrachten die Analysten diese Entwicklungen als starke Katalysatoren für steigende Umsätze und EBITDA-Revisionen. Übertrifft Snap Inc. also 2024 die Erwartungen des Markts?

Hier hat die Deutsche Bank das Kursziel fast verdoppelt. Ergo verbleibt noch zweistelliges Kurspotenzial, das sich nach einem Ausbruch aus der Range noch deutlicher darstellen könnte. Denn in der Vergangenheit erlebte die Snap Aktie auch immer wieder parabolische Marktphasen.

Snap Aktie: Ausbruch aus langfristiger Range? Sentiment tickt bullisch

In der vergangenen Woche gewann die Snap Aktie moderat um rund 2,5 Prozent. Demgegenüber konnte die Aktie im letzten Halbjahr rund 70 Prozent an Wert zulegen. Dennoch könnte eine weitere Upside vorhanden sein. Denn die Snap Aktie nähert sich aktuell einem langfristigen wichtigen Widerstand und könnte hier die Range verlassen.

Auf das übergeordnete Setup im Wochenchart müssen Händler jedoch gar nicht warten. Denn vorbörslich notiert die Snap Aktie bereits ein gutes Stück fester. Sollte der Sprung über die 17,50 US-Dollar gelingen, könnte ein Kurssprung über 20 US-Dollar indiziert sein.

Zugleich sehen AltIndex-Daten ein zuletzt verbessertes Sentiment. Dieses tickt wieder in den bullischen Zustand. Auch der Geschäftsausblick ist leicht verbessert, verharrt aber im verhaltenen Bereich. Der AI-Score vergibt aktuell eine Kaufempfehlung. Aus Sicht einer alternativen Datenanalyse via AltIndex könnten Anleger noch etwas an der Seitenlinie verharren. Allerdings bleibt Snap Inc. für 2024 ein heißer Kandidat auf einen Turnaround - aktive Händler behalten hier Chart und die AltIndex-Daten im Auge, um den Ausbruch frühzeitig zu antizipieren.

Historisch bleibt die Snap Aktie ein Hot-Stock, der immer mal wieder gerne einen Hype erlebt. Auch und gerade bei jüngeren Anlegern & Tradern sind die Snap Anteilsscheine beliebt. Sollten hier fundamentale Verbesserungen den Fokus erneut auf Snap Inc. verschieben, könnte der Markt die Aktie mittelfristig wiederentdecken und durchaus auch auf Multiple treiben, die eigentlich eine historische Überbewertung indizieren.

