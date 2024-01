SAP erreicht in seiner über 50-jährigen Geschichte einen historischen Höchstwert und übertrifft damit jeden anderen deutschen Konzern. Nach einem Aufschwung durch KI und positiven Q4 Zahlen am Mittwoch erreicht der Aktienkurs des Softwareunternehmens aus Walldorf ein neues Rekordhoch. Die Frage für Anleger lautet nun: Ist ein Einstieg in die SAP-Aktien jetzt noch lohnenswert?Erwartungen für viertes Quartal übertroffen Am Mittwoch ...

