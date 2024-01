EQS-Ad-hoc: Wolftank-Adisa Holding AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Auftragseingänge

Ad hoc Mitteilung Innsbruck, 26.01.2024 Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR Wolftank-Adisa Holding AG beschließt Kapitalerhöhung Der Vorstand der Wolftank-Adisa Holding AG (ISIN: AT0000A25NJ6) hat - vorbehaltlich der Zustimmung durch den Aufsichtsrat - am 26.01.2024 beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft von derzeit EUR 5.026.311 um bis zu EUR 255.343 auf bis zu EUR 5.281.654 zu erhöhen. Dies wird durch die Ausgabe von bis zu 255.343 neuen, auf Inhaber lautende Stückaktien realisiert, wobei jede Aktie einen anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 1,00 hat und ab dem laufenden Geschäftsjahr 2024 dividendenberechtigt ist. Der Ausgabepreis beträgt EUR 12,50 je Aktie und orientiert sich am volumsgewichteten Durchschnittskurs über 60 Handelstage zum Handelsende am Stichtag 25.01.2024. Diese Kapitalerhöhung erfolgt durch teilweise Ausnützung des von der Hauptversammlung am 2.6.2023 (die "Hauptversammlung") beschlossenen genehmigten Kapitals und wird gegen Bareinlage vorgenommen. Das Bezugsrecht der Aktionäre auf die neu auszugebenden Aktien ist gemäß dem Beschluss der Hauptversammlung ausgeschlossen (Direktausschluss). Die neu auszugebenden Aktien sollen im Rahmen einer Privatplatzierung bei ausgewählten, qualifizierten und langfristig orientierten institutionellen und/oder großen nicht institutionellen Investoren platziert werden. Das genaue Ausmaß (Volumen) der Kapitalerhöhung wird vom Vorstand nach Abschluss der Platzierung festgelegt, wobei sich der Vorstand vorbehält, die Platzierung jederzeit zu beenden. Die Kapitalerhöhung dient zur Stärkung der Eigenkapitalbasis, dem weiteren Wachstum und im Besonderen der Finanzierung der außergewöhnlich hohen Auftragseingänge im Bereich der Betankungsanlagen für Wasserstoff-Fahrzeuge.

Über die Wolftank Group Die Wolftank Group ist ein weltweit agierender, führender Technologiepartner für Energie- und Umweltlösungen. Im Bereich der Mobilität und Logistik von Energieträgern unterstützt die Gruppe Kunden in über 20 Ländern, Projekte effizient und umweltschonend umzusetzen. Dafür entwickelt und implementiert sie Technologien von morgen, um den Verkehr zu dekarbonisieren und die Infrastruktur für eine emissionsfreie Mobilität zu bauen - etwa durch die schlüsselfertige Lieferung von modularen Wasserstoff- und LNG-Betankungsanlagen. Im Bereich der Umweltlösungen zählen Due Diligences für Umweltrisiken, maßgeschneiderte Services für Boden- und Grundwassersanierung sowie Recycling zum Angebot. Gesteuert werden die Tochtergesellschaften der Gruppe in acht Ländern auf drei Kontinenten durch die Wolftank-Adisa Holding AG mit Sitz in Innsbruck. Die Aktie der Wolftank-Adisa Holding AG (WKN: A2PBHR; ISIN: AT0000A25NJ6) notiert im direct market plus Segment der Wiener Börse AG und im m:access der Börse München und wird auf Xetra, der Frankfurter und Berliner Wertpapierbörse gehandelt. Weitere Informationen: www.wolftankgroup.com Kontakt: Wolftank-Adisa Holding AG Telefon: +43 (512) 345726 E-Mail: investor-relations@wolftankgroup.com Disclaimer: Diese Kommunikation enthält Aussagen, die die Zukunft betreffen und sich auf einen aktuellen Kenntnisstand, Erwartungen und Vorhersagen der Geschäftsleitung der Gesellschaft Wolftank-Adisa Holding AG über die Zukunft beziehen. Sämtliche Statements unterliegen potenziell unsicheren Annahmen und Risiken, die eine auch wesentliche Abweichung von den direkt oder indirekt kommunizierten Aussagen oder Ergebnisse zur Folge haben können. Solche Statements sind durch den Gebrauch von Wörtern wie z.B. "erwarten", "planen", "rechnen", "Zielsetzung", "schätzen", "davon ausgehen" oder ähnliche zu erkennen. Folglich gelten Statements, die die Zukunft betreffen auch nur zu dem Zeitpunkt, an dem sie gemacht wurden. Eine Verpflichtung, Statements aus dieser Meldung in der Zukunft anzupassen oder zu berichtigen bzw. zu kontrollieren übernimmt die Gesellschaft nicht.



