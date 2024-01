© Foto: picture alliance / Bildagentur-online/McPhoto



Der heutige Dividenden-Kandidat hat einige Rekorde vorzuweisen: Seit seinem Börsenlisting hat er bereits 123-mal die Dividende erhöht, 105 Quartale in Folge. In wenigen Tagen steht die 643. Ausschüttung an.Willkommen zur zweiten Ausgabe der neuen wöchentlichen Kolumne über Dividenden-Investitionen von wallstreetONLINE! In dieser Serie beschäftigen wir uns mit verschiedenen Aspekten des Dividenden-Investierens. Unser Ziel ist es, durch kluge Investitionsentscheidungen eine stetige Einkommensquelle aufbauen können. Nach dem Start mit der Allianz, einer der beliebtesten und sichersten Dividenden-Aktien im DAX, wollen wir uns diesmal einem ganz besonderen Unternehmen aus den USA zuwenden, …