Heidelberg Materials: bleiben die Bullen an Bord?

Marktführer bei Carbon Capture in der Baustoffbranche?

Heidelberg Materials (HEI) - ISIN DE0006047004

Heidelberg Materials startet mit CCUS-Anlage in Norwegen! Rückblick

Die Aktie des Baustoffherstellers verzeichnet ein Halbjahresplus von 12 Prozent und orientierte sich zuletzt weitgehend am 20er-EMA. Nach dem Rücksetzer vom Pivot-Hoch unter die grüne Linie sehen wir nun den Ansatz einer Seitwärtsrange mit kürzeren Tageskerzen, die als Sprungbrett für eine weitere Aufwärtsbewegung dienen könnte.

Heidelberg-Materials-Aktie: Chart vom 27.01.2024, Kürzel: HEI, Kurs: 83.84 EUR, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Mit einem Bruch der Widerstandslinie hätten die Bullen weiterhin das Sagen.uf gebrochen.

Mögliches bärisches Szenario

Falls die Seitwärtsrange nach unten aufgelöst wird, sollten wir uns mit Long Trades zurückhalten.rd, haben die Bären das Sagen.

Meinung

Heidelberg Materials meldete für die ersten neun Monate des Jahres 2023 eine Umsatzsteigerung um 6 Prozent (bereinigt um Konsolidierungskreis- und Wechselkurseffekte), beim Ergebnis kamen gleich 27 Prozent hinzu. CEO von Achten war damit äußerst zufrieden, zumal die Nachfrage nach Baustoffen rückläufig sei. In einer Vorreiterrolle sieht sich das Unternehmen bei der Abscheidung, Nutzung und Speicherung von Kohlendioxid (Carbon Capture Use and Storage, CCUS). Bis Ende des Jahres soll die erste entsprechende Anlage der Branche im norwegischen Brevik an den Start gehen, eine weitere soll bis 2029 im nordrheinwestfälischen Geseke folgen. Heidelberg Materials präsentiert die Geschäftszahlen für das Jahr 2023 am 22. Februar. Bis dahin bleibt Zeit für einen mehrwöchigen Swingtrade.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 15,51 Mrd. EUR

Durchschnittsvolumen der letzten 10 Tage: 33,6 Mio. EUR

Meine Meinung zu Heidelberg Materials ist bullisch.

Autor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in HEI.

Quellennachweis: https://www.heidelbergmaterials.com/sites/default/files/2023-11/HM_DE_20231102.pdf

Veröffentlichungsdatum: 27.01.2024

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.