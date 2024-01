Stillstand bei Bitcoin, während diese 3 Coins bis zu 1.638 % Kurspotenzial haben

Nachdem es für Bitcoin knapp 2 Wochen steil bergab ging, da es nach der Einführung der Spot Bitcoin ETFs in den USA zu Gewinnmitnahmen gekommen ist, scheint sich die Lage nun zu verbessern. Der Kurs der größten Kryptowährung nach Marktkapitalisierung bewegt sich nun um die 42.000 Dollar Marke und noch ist man sich nicht einig darüber, ob der Kurs in diesem Bereich nun länger seitwärts verlaufen wird, oder ob sich bis zum Halving doch noch was tut. Nach dem Halving, welches im April dieses Jahres stattfindet, wird eine noch nie dagewesene Rallye erwartet, bei der der Kurs auf über 100.000 Dollar steigen soll. Bis es soweit ist, sind Trader auf der Suche nach Altcoins, die im aktuellen bullsichen Umfeld ebenfalls extrem hohe Renditen einbringen und ihren Kurs oft sogar in kurzer Zeit vervielfachen können.

Sponge V2 ($SPONGEV2)

Hohe Gewinne am Kryptomarkt und Meme Coins gehören einfach zusammen und das Thema Meme Coins kann man kaum behandeln, ohne SPONGE zu erwähnen, einen der erfolgreichsten Token des letzten Jahres, der in kürzester Zeit eine Marktkapitalisierung von 100 Millionen Dollar erreicht hat. Dieser beeindruckende Erfolg ermöglichte es frühen Anlegern, erhebliche Gewinne zu erzielen. Dieses Jahr steht SPONGE V2 ($SPONGEV2) in den Startlöchern, eine Fortsetzung des ursprünglichen SPONGE-Tokens. Das Ziel ist, den Erfolg des ersten Tokens zu übertreffen, was frühen Anlegern erneut sehr hohe Renditen einbringen könnte.

(SPONGE V1 Erfolge - Quelle: Sponge-Website)

Investoren haben hier den Vorteil, dass das Team hinter $SPONGEV2 bereits Erfahrung im Launch von Coins mit einer Marktkapitalisierung von 100 Millionen Dollar hat, wodurch die Erfolgschancen deutlich erhöht werden. Um dieses Mal eine noch höhere Bewertung zu erzielen, plant das Team eine ausgedehntere Marketingkampagne.

Außerdem ist geplant, $SPONGEV2 an größeren Kryptobörsen zu listen. Nachdem der Vorgänger bereits auf über 10 zentralisierten Kryptobörsen gelistet war, gibt es Spekulationen über ein mögliches Coinbase Listing für SPONGEV2 - einige hoffen sogar, dass Binance den Token listen könnte. Ein zusätzliches Play to Earn Game soll Anleger diesmal länger bei Laune halten und $SPONGEV2 noch weiter verbreiten.

(Sponge Play 2 Earn Game - Quelle: Sponge-Website)

Inhaber des ursprünglichen SPONGE-Tokens können diese auf der offiziellen Website in den SPONGE V2 Staking Pool einzahlen und erhalten im Gegenzug den neuen $SPONGEV2-Token. Die Höhe der Rendite in Form von $SPONGEV2 hängt dabei von der APY ab, die mit der Größe des Staking Pools variiert und auf der Website angegeben ist. Für diejenigen, die noch keine SPONGE-Token haben, besteht die Möglichkeit, diese auf der Website zu kaufen.

Als zusätzlichen Anreiz bekommen Käufer eine äquivalente Menge an $SPONGEV2, sobald diese verfügbar sind. Die ursprünglich gekauften SPONGE-Token werden dabei automatisch in den Staking Pool eingezahlt, um eine Rendite einzubringen. Der Kauf von SPONGE vor dem Launch des neuen Tokens ermöglicht es somit, von beiden Token-Versionen zu profitieren und $SPONGEV2 direkt bei der Markteinführung zu beanspruchen, was die Chancen auf hohe Gewinne steigert.

Meme Kombat ($MK)

Wer sich mit Meme Coins befasst, dürfte mit Meme Kombat eine Freude haben. Letztes Jahr haben Token wie PEPE und BONK eindrucksvoll demonstriert, dass sie in kurzer Zeit Bewertungen von über einer Milliarde Dollar erreichen können. Die möglichen Gewinne in diesem Bereich sind anderswo kaum zu realisieren. Meme Kombat ($MK) präsentiert eine einzigartige Kampfarena, in der Charaktere von bekannten Meme Coins durch künstliche Intelligenz gesteuerte Battles austragen - ein Konzept, das das Potenzial hat, viral zu gehen.

(Meme Kombat Battles - Quelle: Meme Kombat Website)

Meme Kombat führt den $MK-Token ein, der momentan im Vorverkauf erhältlich ist. Das bietet Investoren die Chance, frühzeitig zu investieren. Der Vorverkauf endet, sobald die Marke von 10 Millionen Dollar erreicht ist. Mit bereits über 7,5 Millionen Dollar an verkauften Token ist es sehr wahrscheinlich, dass $MK bald ausverkauft sein wird und an den Kryptobörsen gelistet wird.

Die Idee, die beliebtesten Meme Coins, die bereits Millionen von Anhängern haben, auf einer Plattform zu vereinen, könnte dazu führen, dass Meme Kombat mit dem Start der ersten Kämpfe rasch an Beliebtheit gewinnt. Diese ersten Duelle werden unmittelbar nach dem Abschluss des Vorverkaufs und der Börsennotierung von $MK stattfinden, was die Nachfrage nach dem Token nach dessen Listing wahrscheinlich stark steigern wird.

($MK Staking-Übersicht - Quelle: Meme Kombat)

Die $MK-Token verfügen über eine Staking-Funktion, bei der die jährliche Rendite von der Größe des Staking Pools abhängt und momentan bei 124 % liegt. Diese attraktive Rendite hat zur Folge, dass schon 80 % der bislang verkauften Token im Staking Pool hinterlegt wurden. Das führt zu einem begrenzten Angebot der Token zum Zeitpunkt des Handelsstarts an den Kryptobörsen, da gestakte Token für mindestens eine Woche nach dem Launch nicht verfügbar sind. Wenn gleichzeitig die Nachfrage durch den Start der ersten Battles ansteigt, wären damit die idealen Bedingungen für eine Kursexplosion gegeben, weshalb vermutet wird, dass sich der $MK-Preis schon bald nach dem Launch vervielfachen könnte.

eTukTuk ($TUK)

Für diejenigen, die Meme Coins als zu riskant empfinden, könnte eTukTuk ($TUK) eine vielversprechende Alternative bieten. Dieses Krypto-Projekt fokussiert sich auf Nachhaltigkeit und zielt darauf ab, TukTuks, die in Entwicklungsländern weit verbreitet sind und dort mehr CO2 ausstoßen als PKWs, zu elektrifizieren. Zusätzlich plant eTukTuk den Aufbau einer intelligenten Ladeinfrastruktur, eine App, um Verkehrschaos zu vermeiden und Nachhaltigkeit dort voranzutreiben, wo das Thema noch nicht so groß geschrieben wird wie hierzulande. Dieses Engagement für die Umwelt hat Investoren bereits überzeugt, die $TUK-Token im Wert von fast 600.000 Dollar gekauft haben.

eTukTuk konzentriert sich auf Regionen, in denen die Umweltstandards noch nicht so streng sind wie beispielsweise in Deutschland. Das verleiht dem Projekt das Potenzial, sich langfristig zu behaupten und könnte nach der Notierung an den Kryptobörsen zu einem erheblichen Anstieg des $TUK-Kurses führen. Bereits während des Vorverkaufs wird der Preis mehrfach angehoben, was für frühe Käufer einen Buchgewinn bedeutet. Die nächste Preiserhöhung findet bereits in 3 Tagen statt, sodass Interessenten sich beeilen sollten, um den größtmöglichen Buchgewinn bis zum Listing mitzunehmen.

