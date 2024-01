DJ PTA-News: Small- & MicroCap Investment: Rohstoff-Jahresausblick: Gute Chancen für Batteriemetalle! Arcadia Minerals, BHP und Vale

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Frankfurt (pta/28.01.2024/08:30) - Die Aussichten für einen Rohstoffboom in den kommenden Jahren sind vielversprechend. Zu diesem Schluss kommt eine Marktanalyse von CMC Markets. Der britische Finanzdienstleister nennt in seinem "Jahresausblick 2024" einen potenziellen Abwärtstrend des US-Dollars im Laufe des Jahres als wichtigsten makroökonomischen Faktor für einen Aufschwung der Rohstoffmärkte. Auch Stimulierungsmaßnahmen zur Förderung von Infrastrukturprojekten, welche beispielsweise die chinesische Regierung Anfang Dezember des vergangenen Jahres einleitete, sprechen demnach für eine derartige Entwicklung. Allerdings stehen die Vorzeichen für verschiedene Rohstoffe unterschiedlich.

Gas und Öl stehen laut der Analyse weiterhin unter Abwärtsdruck. Dafür sprechen unter anderem eine erwartete Abschwächung der Weltwirtschaft und die Umstellung auf erneuerbare Energien. Die Aussichten bei Batteriemetallen sind besser. Die zunehmende Nachfrage nach Elektroautos spielt hierbei die Hauptrolle. Das Angebot an vielen Rohstoffen, die für die Energiewende benötigt werden, ist begrenzt. Laut den Analysten von CMC Markets haben Lithium und Kobalt die besten Karten bezüglich steigender Preise. Wegen der Entwicklung der E-Mobilität und der erneuerbaren Energien soll die Nachfrage nach den Metallen kontinuierlich hoch bleiben.

Arcadia Minerals (ISIN:AU0000145815) - Fortschritte bei Batteriemetall-Projekten

Australien kommt laut der Marktanalyse eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung der Batteriemetalle zu. Down Under ist einer der größten Mineralienproduzenten der Welt und stellt die Heimat von zahlreichen Bergbau- und Explorationsunternehmen dar, die in diesem Bereich tätig sind. Eines davon ist Arcadia Minerals. Der Explorer entwickelt in Namibia mehrere Projekte rund um Batteriemetalle. Im November 2023 sammelte das Unternehmen, dessen Aktien auch an deutschen Finanzmärkten gehandelt werden können, bei seinen Aktionären 1,5 Millionen Dollar ein, um die nächsten Schritte einzuleiten. Und von diesen gab es in der Folge eine Menge.

Ende Dezember 2023 schloss Arcadia Minerals ein Bohrprogramm beim Lithium-Projekt Bitterwasser ab. Das australische Unternehmen will nun so schnell wie möglich eine neue Ressourceneinschätzung und eine Wirtschaftlichkeitsstudie auf den Weg bringen. Beim Tantal-Projekt Swanson hat bereits der Bau der Mine begonnen. Arcadia Minerals will bei diesem 2025 in die Produktion einsteigen. Die JORC-Mineralressource beträgt 1.439 Mio. Tonnen bei einem Durchschnittsgehalt von 498 ppm Ta2O5.

BHP Group (ISIN: AU000000BHP4) - Fokus auf Batteriemetalle

Ein weiteres australisches Unternehmen stellt einen der wichtigsten Bergbaukonzerne der Welt dar. Die BHP Group erklärte vor rund zwei Jahren die Abkehr von Öl und Gas - und eine zukünftige Ausrichtung, bei der Batteriemetalle im Fokus sind. Bei Nickel gehört der Konzern bereits zu den Führenden weltweit - und BHP erwartet in den nächsten Jahren laut eigener Aussage eine "nie dagewesene Steigerung der Nickelnachfrage". Und auch bei anderen Batteriemetallen ist BHP gut aufgestellt oder bringt sich derzeit in Stellung.

An der Börse blickt die BHP Group auf ein Rekordjahr zurück. Anfang 2023 hatte der Kurs der Aktie ein Rekordhoch bei 32,75 Euro erreicht. Das Jahr schloss er knapp unter 31 Euro ab. Laut MarketScreener liegen die durchschnittlichen Bewertungen der Analysten zum Jahreswechsel bei etwas mehr als 28,50 Euro (Kurs am 19.01.2024: 27,84 Euro).

Vale (ISIN: BRVALEACNOR0) - gute Stellung auf dem Rohstoffmarkt

Der brasilianische Bergbaukonzern ist vor allem in der Förderung von Nickel und Eisenerz weltweit führend. Vale entwickelt aber auch Kobalt-, Silber-, Gold-, Kupfer- und Platinprojekte. Wegen der Stellung auf dem Rohstoffmarkt sehen einige Analysten derzeit viel Potenzial an den Finanzmärkten. Aus Daten von MarketScreener geht hervor, dass das durchschnittliche Kursziel Anfang Januar 2024 bei etwas mehr als 20 US-Dollar liegt. Ein Kurs, der rund 30% über dem liegt, bei dem Vale zum Jahreswechsel notierte (Kurs am 19.01.2024: 14,04 US-Dollar).

Passender Rohstoff-Fonds: Aberdeen SICAV I World Resources Equity Fund (ISIN: LU0505663236)

Der Aberdeen SICAV I World Resources Equity Fund ist ein Investmentfonds, der auf den globalen Ressourcenmarkt abzielt. Der Fonds investiert in Unternehmen, die in den Bereichen Energie, Rohstoffe, Industriegüter und Dienstleistungen tätig sind.

Top-Holdings: TotalEnergies (ISIN: FR0000120271), Newmont (ISIN: US6516391066), BHP und Rio Tinto (ISIN: GB0007188757)

Uneinheitliche Aussichten für Rohstoffe

Die geopolitischen Unsicherheiten sorgen für uneinheitliche Aussichten für Rohstoffe. Das legt der Jahresausblick von CMC Markets nahe. Die Weltbank geht von einem leichten Rückgang der Rohstoffpreise aus, doch die Prognose ist je nach Rohstoffen unterschiedlich. Batteriemetalle haben nach der Ansicht der meisten Analysten die besten Chancen auf Preissteigerungen im Jahr 2024.

----------

Möchten Sie regelmäßig zu Nebenwerten oder Arcadia Minerals informiert werden? Dann lassen Sie sich auf unseren Nebenwerte-Verteiler eintrage. Einfach eine Email an Eva Reuter e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Stichwort "Nebenwerte" oder "Arcadia Minerals".

Arcadia Minerals ISIN: AU0000145815 WKN: A3C7FG www.arcadiaminerals.global ( http://www.arcadiaminerals.global/ ) Land: Australien / Namibia

Quellen: https://www.cmcmarkets.com/de-de/nachrichten-und-analysen/rohstoffe-ausblick-auf-die-rohstoffmaerkte-2024 https://www.comdirect.de/inf/aktien/detail/news_detail.html?NEWS_CATEGORY=EWF&NEWS_HASH= b7d3e9ae18bb4e70fac49f7f46c1fcfec21cf9f8&OFFSET=0&SEARCH_VALUE=AU0000145815&ID_NEWS=1123843468&ID_NOTATION=404164724 https://www.marketscreener.com/quote/stock/BHP-GROUP-PLC-47281658/ https://www.marketscreener.com/quote/stock/VALE-S-A-9970050/

Disclaimer/Risikohinweis Dieser Artikel beinhaltet Aussagen von Arcadia Minerals bezüglich der Explorationsaktivitäten und der Ressourcen auf den Projekten des Unternehmens. Details dazu finden Sie auf der Webseite des Unternehmens sowie bei den Regeln zu börsennotierten Unternehmen an der ASX sowie den Vorgaben der JORC-Regelung aus 2012.

Interessenkonflikte: Mit Arcadia Minerals existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von Arcadia Minerals. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Arcadia Minerals können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken von Arcadia Minerals können auf der Seite: https://www.arcadiaminerals.global/investors/dashboard/ entnommen werden.

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Arcadia Minerals vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen des Autors wider und basieren auf Informationen, die dem Autor zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

January 28, 2024 02:30 ET (07:30 GMT)