Das Nordamerikageschäft soll als vollständig unabhängiges Unternehmen in den USA an der Börse kotiert werden

Die Transaktion soll als Spin-off durchgeführt werden und damit für alle Aktionäre von Vorteil sein

Das Unternehmen wird der führende Anbieter von Baulösungen in Nordamerika

Das Nordamerikageschäft wird voraussichtlich in der ersten Jahreshälfte 2025 an der US-Börse kotiert

Holcim wird nach der US-Börsenkotierung des Nordamerikageschäfts seine Position als führender Anbieter von innovativen und nachhaltigen Baulösungen weiter ausbauen Holcim plant, sein Nordamerikageschäft als vollständig unabhängiges Unternehmen in den USA an die Börse zu bringen. Dadurch wird der führende Anbieter von Baulösungen in der Region entstehen. Das neu kotierte Unternehmen wird darauf fokussiert sein, langfristiges Wachstum im hochdynamischen nordamerikanischen Markt zu erreichen und Mehrwert für alle Stakeholder zu schaffen. Holcim wird nach der Börsenkotierung des Nordamerikageschäfts der führende Anbieter von innovativen und nachhaltigen Baulösungen bleiben und voraussichtlich weiterhin dem wichtigsten Schweizer Börsenindex Swiss Market Index angehören. Der Verwaltungsrat von Holcim hat Jan Jenisch damit betraut, das Gesamtprojekt der Ausgliederung und Kotierung des Nordamerikageschäfts in den USA zu leiten. Jan Jenisch, Verwaltungsratspräsident und CEO: "Holcim hat sowohl finanziell als auch operativ eine noch nie dagewesene Stärke erreicht. Das Unternehmen verfügt über ein hervorragendes Ertragsprofil, branchenführende Margen und eine starke Bilanz. Durch den Erfolg unseres Nordamerikageschäfts sind wir zum führenden Anbieter von Baulösungen in dieser Region aufgestiegen. Die Börsenkotierung in den USA wird es dem neu geschaffenen Unternehmen ermöglichen, sein volles Potenzial auszuschöpfen, um in einem der weltweit attraktivsten Märkte für die Bauindustrie der Partner der Wahl für unsere Kunden zu sein. Vor dem Hintergrund des Infrastruktur- und Baubooms in der Region werden wir noch schneller wachsen und Werte für unsere Stakeholder schaffen." "Holcim wird nach der Börsenkotierung des Nordamerikageschäfts seine führende Position bei innovativen und nachhaltigen Baulösungen weiter ausbauen. Wir werden dabei die Dekarbonisierung und Zukäufe als Treiber für profitables Wachstums nutzen. Im Ergebnis wird dies auch künftig zu marktführenden Margen und einer attraktiven Rendite für Aktionäre führen." "Dieser Schritt ist nur dank der ausserordentlichen Leistung unserer Teams weltweit möglich, welche Jahr für Jahr Rekordergebnisse erwirtschaften. Das ermöglicht es uns, künftig noch stärker zu wachsen und unsere Wertschöpfung weiter zu steigern." Börsenkotierung des Nordamerikageschäfts in den USA Das kotierte Nordamerikageschäft wird der führende Anbieter von Baulösungen in der Region sein, mit einer geschätzten EBITDA-Marge[1] für 2023 von mehr als 27 Prozent. Das Unternehmen hat eine hervorragende Erfolgsbilanz mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von über 20 Prozent und einem überproportionalen Wachstum des EBIT von mehr als 26 Prozent im Durchschnitt der vergangenen vier Jahre. Es wird eine beschleunigte Wachstumsstrategie umsetzen mit dem Ziel, bis 2030 mehr als USD 20 Milliarden Umsatz und über USD 5 Milliarden EBIT mit branchenführenden Margen zu erzielen. Das Nordamerikageschäft hat fortschrittliche Anlagen an über 850 Standorten. Es ist führend bei modernen Bedachungssystemen, die Nummer Eins im Markt für Zement und hat eine starke Position bei Zuschlagstoffen und Fertigbeton. Dank seiner führenden Marktposition ist das Nordamerikageschäft optimal aufgestellt, um von den hohen Ausgaben im Bausektor und den einzigartigen Infrastrukturinvestitionen in der Region zu profitieren. Das kotierte Unternehmen wird eine auf US-Dollar basierende und massgeschneiderte Kapitalstruktur haben. Über eine optimale Kapitalausstattung wird das Unternehmen den Investoren ein eigenständiges und überzeugendes Anlageprofil bieten. Dank des Fokus auf nordamerikanische Kunden und die Chancen des US-Marktes kann sich das Unternehmen künftig komplett auf seine strategischen und operativen Prioritäten konzentrieren. Holcim nach US-Börsenkotierung des Nordamerikageschäfts Holcim wird auch nach dem Spin-off des Nordamerikageschäfts seine führende Position bei innovativen und nachhaltigen Baulösungen weiter ausbauen. Die geschätzte EBITDA-Marge1 für 2023 beträgt mehr als 23 Prozent. Bis 2030 will das Unternehmen den Nettoumsatz auf ungefähr CHF 22 Milliarden, den EBIT auf über CHF 4 Milliarden und den freien Cashflow auf mehr als CHF 3 Milliarden steigern. Die starke finanzielle Position bietet die ideale Ausgangslage, um die führende Rolle des Unternehmens im Bereich der Dekarbonisierung und Kreislaufwirtschaft weiter auszubauen und so weiter nachhaltige Baulösungen für seine Kunden zu entwickeln und profitabel zu wachsen. Die Transformation des Portfolios mit disziplinierten, wertsteigernden Transaktionen und der Expansion in das attraktive Segment Solutions & Products, das sich auf fortschrittliche Dämm- und Baustoffe für Reparaturen und Sanierungen konzentriert, soll fortgesetzt werden. Nach dem Spin-off des Nordamerikageschäfts wird Holcim künftig seine regionale Unternehmensstrategie noch effektiver umsetzen und mit seinen führenden Marktpositionen in Europa, Lateinamerika und Asien, dem Nahen Osten und Afrika zusätzlich Wert schaffen. Das Unternehmen wird branchenweit führende Margen und Cash generieren, Aktionären eine attraktive Rendite auf Basis von Dividenden und Aktienrückkäufen bieten und ein überzeugendes Anlageprofil für Investoren schaffen. Details zur Transaktion Holcim bereitet eine Separierung des Nordamerikageschäfts als vollkommen unabhängiges, in den USA kotiertes Unternehmen vor. Die Transaktion soll in Form eines Spin-offs durchgeführt werden, wobei die endgültige Struktur in der zweiten Hälfte dieses Jahres bekannt gegeben wird. Holcim plant ebenfalls im zweiten Halbjahr Investorentage für beide Einheiten durchzuführen. Die Aktionäre werden an einer ausserordentlichen Generalversammlung über die Börsenkotierung in den USA abstimmen, welche voraussichtlich im ersten Quartal 2025 stattfinden wird. Holcim strebt an, den Vorgang in der ersten Jahreshälfte 2025 abzuschliessen, vorbehaltlich weiterer notwendiger Genehmigungen. Holcim wird nach der Börsenkotierung des Nordamerikageschäfts voraussichtlich weiterhin dem wichtigsten Schweizer Börsenindex Swiss Market Index angehören. Beide Unternehmen werden eigenständige individuelle Strategien verfolgen und massgeschneiderte Kapitalstrukturen anstreben, um ihr Wachstum zu beschleunigen und ihre Wertschöpfung zu steigern. Die Transaktion soll durch die Schaffung von zwei unterschiedlichen und überzeugenden Anlageprofilen mit attraktiven Renditen für die Aktionäre Mehrwert schaffen. Berater für die Transaktion sind Goldman Sachs International und Perella Weinberg Partners, sowie Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP und Bär & Karrer AG.

09:00 Uhr MEZ Analysten- und Investorenkonferenz 1: 10:00 Uhr MEZ

[1] Vor Leasingverhältnissen

Holcim ist ein weltweit führender Anbieter von innovativen und nachhaltigen Baulösungen mit einem Umsatz von CHF 29,2 Milliarden im Jahr 2022. Mit dem Ziel, Fortschritt für Menschen und den Planeten zu schaffen, hat sich das Unternehmen mit seinen 60'000 Mitarbeitenden der Dekarbonisierung des Bausektors und der Verbesserung des Lebensstandards verschrieben. Mit einem umfassenden Angebot an CO2-reduzierten und kreislauffähigen Produkten von ECOPact bis ECOPlanet unterstützt das Unternehmen seine Kunden in allen Regionen dabei, besser mit weniger zu bauen. Innovative Systeme wie die Dach- und Dämmlösungen von Elevate und PRB ermöglichen eine besonders nachhaltige Nutzung von Gebäuden. Auf diese Weise leistet Holcim einen wichtigen Beitrag zu mehr Energieeffizienz und umweltfreundlichen Sanierungen. Mit Nachhaltigkeit als Kernstück seiner Strategie wird Holcim zu einem Net-Zero-Unternehmen, dessen 1,5-Grad-Ziel von der Science Based Targets initiative (SBTi) validiert wurde. Weitere Informationen sind verfügbar unter www.holcim.com sowie auf LinkedIn .



Haftungsausschluss - zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Medienmitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Derartige zukunftsgerichtete Aussagen stellen keine Prognosen in Bezug auf Geschäftsergebnisse oder andere Leistungskennzahlen dar, sondern beziehen sich auf Trends beziehungsweise Zielsetzungen, die im Zusammenhang mit Plänen, Initiativen, Ereignissen, Produkten, Lösungen und Dienstleistungen auch deren Entwicklung und Potenzial einschliessen. Obwohl Holcim der Überzeugung ist, dass die sich in derartigen zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegelnden Erwartungen auf begründeten Annahmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments basieren, werden Investoren darauf hingewiesen, dass diese Aussagen keine Garantien für zukünftige Leistungen und Entwicklungen sind. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener Risiken und Ungewissheiten, von denen viele schwer vorherzusagen sind und allgemein ausserhalb der Kontrolle von Holcim liegen. Dazu gehören Risiken im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit, Klimawandel, Energiepreisen und dem Zugang zu Rohstoffen sowie andere Risiken, die im Jahresbericht von Holcim auf der Website (www.holcim.com) beschrieben sind, und Ungewissheiten im Zusammenhang mit den Marktbedingungen, die Umsetzung unserer Pläne, die Ausgliederung des nordamerikanischen Geschäfts voranzutreiben, und unsere Fähigkeit, die Vorteile, die wir uns von der Ausgliederung versprechen, sowie die Risiken, die in der Registrierungserklärung ("Registration Statement") im Zusammenhang mit der Ausgliederung beschrieben sind, die voraussichtlich bei der SEC eingereicht werden wird. Dementsprechend warnen wir Sie davor, sich auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Holcim verpflichtet sich nicht, Aktualisierungen dieser zukunftsgerichteten Aussagen vorzunehmen. Wörter wie "antizipieren", "erwarten", "beabsichtigen", "planen", "glauben", "können", "werden", "würden", "könnten", "sollten", "anstreben" und ähnliche Ausdrücke oder die Verneinung dieser Begriffe dienen dazu, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen beruhen auf den derzeitigen Erwartungen und Überzeugungen des Managements und unterliegen einer Reihe von Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den vorhergesagten, prognostizierten oder erwarteten abweichen. Obwohl wir davon ausgehen, dass die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegenden Annahmen angemessen sind, können wir nicht garantieren, dass unsere Erwartungen erfüllt werden. Zu den Risiken und Unwägbarkeiten im Zusammenhang mit der geplanten Ausgliederung, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von unseren Erwartungen abweichen, gehören unter anderem: ein unerwartetes Scheitern oder unerwartete Verzögerungen beim Abschluss der für die vorgeschlagene Ausgliederung erforderlichen Massnahmen oder bei der Erlangung der für den Abschluss dieser Massnahmen erforderlichen Genehmigungen; dass die potenziellen strategischen Vorteile, Synergien oder Chancen, die von der Abspaltung erwartet werden, nicht realisiert werden oder dass es länger als erwartet dauert, bis sie realisiert werden; die Kosten für die Umsetzung der Abspaltung und etwaige Änderungen der Konfiguration der in die Abspaltung einbezogenen Geschäftsbereiche, falls diese umgesetzt werden; die potenzielle Unfähigkeit, Zugang zu den Kapitalmärkten zu erhalten, oder ein eingeschränkter Zugang zu den Kapitalmärkten oder erhöhte Kosten für die Aufnahme von Fremdkapital, auch infolge einer Herabstufung des Kreditratings; die potenziellen negativen Reaktionen von Kunden auf die vorgeschlageneAusgliederung, das Risiko, dass eine neu gegründete Einheit, die das nordamerikanische Geschäft beherbergen soll, kein vorher festgelegtes Kreditrating hat und möglicherweise keinen Zugang zu den Kapitalmärkten zu akzeptablen Bedingungen hat; unvorhergesehene Steuerverbindlichkeiten oder Änderungen im Steuerrecht; Anfragen oder Anforderungen von Regierungsbehörden in Bezug auf bestimmte bestehende Verbindlichkeiten; und die Fähigkeit, eine Finanzierung oder Refinanzierung im Zusammenhang mit der Transaktion zu akzeptablen Bedingungen oder überhaupt zu erhalten oder zu vollziehen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die Einschätzung des Managements zu diesem Zeitpunkt wider, und Holcim übernimmt keine Verpflichtung (und lehnt jede Verpflichtung ab), sie zu revidieren oder zu aktualisieren, um zukünftigen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen. Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit der in dieser Medienmitteilung enthaltenen Prognosen, Aussagen oder Informationen. Es wird davon ausgegangen und vereinbart, dass solche Prognosen, Ziele, Aussagen und Informationen nicht als Tatsachen zu betrachten sind und erheblichen geschäftlichen, finanziellen, wirtschaftlichen, operativen, wettbewerbsbezogenen und anderen Risiken, Ungewissheiten und Eventualitäten unterliegen, von denen sich viele unserer Kontrolle entziehen, dass keine Zusicherung gegeben werden kann, dass bestimmte Finanzprognosen oder Ziele realisiert werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den prognostizierten Ergebnissen abweichen können und dass solche Unterschiede wesentlich sein können. Während alle Finanzprognosen, Schätzungen und Ziele notwendigerweise spekulativ sind, sind wir der Ansicht, dass die Erstellung von vorausschauenden Finanzinformationen mit immer grösseren Unsicherheiten verbunden ist, je weiter die Projektion, die Schätzung oder das Ziel vom Zeitpunkt der Erstellung entfernt ist. Die Annahmen und Schätzungen, die den prognostizierten, erwarteten oder angestrebten Ergebnissen zugrunde liegen, sind von Natur aus ungewiss und unterliegen einer Vielzahl bedeutender geschäftlicher, wirtschaftlicher und wettbewerbsbezogener Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in den Finanzprognosen, Schätzungen und Zielen enthalten sind. Die Aufnahme von Finanzprognosen, Schätzungen und Zielen in dieser Medienmitteilung ist nicht als Hinweis darauf zu verstehen, dass wir oder unsere Vertreter die Finanzprognosen, Schätzungen und Ziele als verlässliche Vorhersage zukünftiger Ereignisse betrachten oder ansehen. Diese Medienmitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung dar, (i) Wertpapiere einer juristischen Person von Holcim zu verkaufen oder auszugeben oder (ii) einen Vertrag, eine Vereinbarung oder eine Verpflichtung mit einer juristischen Person von Holcim einzugehen, noch ist sie Teil eines solchen Angebots oder einer solchen Aufforderung. einer juristischen Person von Holcim. Diese Medienmitteilung dient lediglich Informationszwecken und stellt keinen Prospekt im Sinne des Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen (FIDLEG) oder den Gesetzen anderer Jurisdiktionen dar. Übersetzung des englischen Originaltexts.

