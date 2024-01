KIEW (dpa-AFX) - Die Ukraine und Litauen haben die gemeinsame Produktion von Drohnen besprochen. Ein Großteil seines Gesprächs mit seinem litauischen Amtskollegen Gabrielius Landsbergis sei diesem Thema gewidmet gewesen, sagte der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba am Samstag auf einer gemeinsamen Pressekonferenz der beiden in Kiew. "Litauen hat die Technologien, wir haben die Möglichkeit, die Zusammenarbeit auszubauen, und das war das Schlüsselthema." Daneben seien auch der Weg der Ukraine in die Nato, weitere Militärhilfen für das Land und Sanktionen gegen Kriegsgegner Russland besprochen worden.

Die Ukraine wehrt seit fast zwei Jahren mit massiver westlicher Hilfe einen Angriffskrieg Russlands ab. Drohnen haben sich dabei als eines der wichtigsten Waffensysteme erwiesen. Vilnius gilt als einer der engagiertesten Unterstützer Kiews. In den baltischen Staaten ist die Furcht vor einem Angriff Russlands auf die eigenen Länder hoch./bal/DP/jha