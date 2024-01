Bitcoin-Kurs könnte jetzt auf 50.000 Dollar steigen, während diese 3 Coins bis zu 935 % zulegen können

Der Bitcoin-Kurs hat in den letzten Tagen Stärke gezeigt, nachdem es seit der ETF-Einführung zu einer Korrektur gekommen ist, bei der der Kurs um 10.000 Dollar gefallen ist. Bei 38.500 Dollar wurde vorerst der Boden gefunden und seitdem ist BTC wieder auf deutlich über 42.000 Dollar gestiegen. Das dürfte auch potenzielle Kunden der Bitcoin ETFs freuen, die nun erstmals seit der Markteinführung stark steigende Kurse zu sehen bekommen, sodass das Interesse an den börsengehandelten Fonds wachsen könnte. Kommt es dazu, kann der Kurs schnell in Richtung 50.000 Dollar steigen. Auch die US-Notenbank Federal Reserve könnte mit ihrem Zinsentscheid in der nächsten Woche dazu beitragen. Während Bitcoin also schon bald um knapp 20 % zulegen könnte, könnten die folgenden Altcoins noch vor einer deutlich größeren Kurssteigerung stehen.

eTukTuk ($TUK)

In den kommenden Tagen wird aufgrund des Zinsbeschlusses der US-Notenbank Federal Reserve bei vielen Kryptowährungen eine erhöhte Volatilität erwartet. In diesem Umfeld ist der $TUK-Token, der momentan sein Initial Coin Offering (ICO) durchläuft, eine vielversprechende Alternative für viele Investoren. Der Preis des Tokens wird bis zum Beginn des Handels an Kryptobörsen noch von den Entwicklern festgelegt. Das Projekt eTukTuk ($TUK) zielt darauf ab, den Klimaschutz zu fördern und den CO2-Ausstoß in Entwicklungsländern zu reduzieren, wo täglich Millionen von TukTuks mehr Kohlendioxid emittieren als Autos in vielen Industrieländern. Zur Finanzierung des Vorhabens, die TukTuks zu elektrifizieren und eine entsprechende Ladeinfrastruktur auszubauen, wird der $TUK-Token derzeit im Vorverkauf angeboten, wobei eine Preiserhöhung für die nächste Woche geplant ist. Frühzeitige Käufer könnten somit von einem Buchgewinn profitieren.

Jetzt eTukTuk-Website besuchen.

Investoren, die an die Vision von eTukTuk glauben, haben bereits $TUK-Token im Wert von über 600.000 Dollar gekauft. Analysten sind der Meinung, dass das auf Nachhaltigkeit und Umweltschutz ausgerichtete Projekt langfristig Erfolg haben kann und somit der Wert des $TUK-Tokens nach dem Listing an den Kryptobörsen kontinuierlich steigen könnte. Besonders in Entwicklungsländern, wo viele Menschen keinen Zugang zu Bankdienstleistungen oder ein eigenes Konto haben, könnte der $TUK-Token eine wesentliche Rolle spielen. Der Token ermöglicht nicht nur die Nutzung der Ladeinfrastruktur für eTukTuks, sondern bietet auch eine Staking-Funktion, die Investoren hohe Renditen verspricht, wobei die APY derzeit bei 356 % liegt. Die Staking-Funktion kann bereits während des Vorverkaufs genutzt werden und frühen Käufern eine Rendite einbringen.

Jetzt noch vor der nächsten Preiserhöhung $TUK im Presale kaufen.

SPONGE V2 ($SPONGEV2)

Am Kryptomarkt werden vor allem mit Meme Coins oft hohe Gewinne erzielt. Ein Thema, bei dem der SPONGE-Token nicht fehlen darf, da es sich hierbei um einen der erfolgreichsten Meme Coins des letzten Jahres handelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 100 Millionen Dollar, die innerhalb weniger Tage erreicht wurde, hat SPONGE frühen Investoren beträchtliche Gewinne beschert. In diesem Jahr rückt SPONGE V2 ($SPONGEV2) in den Fokus der Anleger, eine Weiterentwicklung des ursprünglichen SPONGE-Tokens. Das Ziel ist, den beeindruckenden Erfolg des Vorgängers zu übertreffen, was frühe Käufer erneut extrem hohe Renditen einbringen könnte.

Jetzt SPONGE-Website besuchen.

(SPONGE V1 Erfolge - Quelle: Sponge-Website)

Für Investoren könnte es ein erheblicher Vorteil sein, dass das Team hinter $SPONGEV2 bereits Erfahrung mit der Einführung von Coins, die eine Marktkapitalisierung von 100 Millionen Dollar erreicht haben, besitzt. Das erhöht die Erfolgswahrscheinlichkeit des neuen Projekts deutlich. Um dieses Mal eine noch höhere Bewertung zu erreichen, hat sich das Team hinter dem Coin einiges überlegt.

Jetzt mehr über SPONGE V2 erfahren.

So ist zum Beispiel vorgesehen, $SPONGEV2 an führenden Kryptobörsen zu listen. Nachdem der Vorgänger bereits auf über 10 zentralisierten Kryptobörsen gelistet war, wird über ein mögliches Listing bei Coinbase für SPONGEV2 spekuliert, und einige erhoffen sich sogar, dass Binance den neuen Token ins Programm nehmen könnte, was wohl schnell zu einer Kursexplosion führen könnte. Ein zusätzliches Play to Earn-Spiel soll die Anleger dieses Mal länger bei Laune halten und die Verbreitung von $SPONGEV2 weiter vorantreiben.

(Play 2 Earn Game - Quelle: Sponge-Website)

Besitzer des ersten SPONGE-Tokens haben die Möglichkeit, diesen auf der offiziellen Website in den SPONGE V2 Staking Pool einzuzahlen. Als Belohnung dafür erhalten sie den neuen $SPONGEV2-Token. Die Höhe der erzielten Rendite in $SPONGEV2 hängt von der jährlichen Rendite (APY) ab, die sich nach der Größe des Staking Pools richtet und auf der Website einsehbar ist. Für Interessenten, die noch keine SPONGE-Token besitzen, besteht die Option, diese noch vor dem Launch von SPONGE V2 über die Website zu kaufen.

Als Bonus erhalten Käufer des SPONGE-Tokens dieselbe Menge an $SPONGEV2, sobald diese verfügbar sind. Die ursprünglich gekauften SPONGE-Token werden dabei automatisch in den Staking Pool übertragen, um eine Rendite zu generieren. Durch den Kauf von SPONGE vor dem Start des neuen Tokens können Investoren somit von beiden Token-Versionen profitieren und haben die Möglichkeit, $SPONGEV2 direkt bei dessen Markteinführung zu erhalten, was die Aussicht auf hohe Gewinne erhöht.

Jetzt SPONGE kaufen und $SPONGEV2 als Bonus erhalten.

Meme Kombat ($MK)

Wer sich mit Meme Coins anfreunden kann, dürfte mit Meme Kombat eine große Freude haben. Im letzten Jahr haben Token wie PEPE und BONK gezeigt, dass sie schnell Bewertungen in Milliardenhöhe erreichen können. Meme Kombat ($MK) bietet eine einzigartige Battle-Arena, in der Charaktere berühmter Meme Coins in von künstlicher Intelligenz gesteuerten Kämpfen gegeneinander antreten. Ein Ansatz, der das Potenzial hat, viral zu gehen.

Jetzt mehr über Meme Kombat erfahren.

(Wähle einen Krieger - Quelle: Meme Kombat Website)

Der $MK-Token von Meme Kombat ist momentan im Presale erhältlich, was eine frühe Investitionsgelegenheit für Interessenten darstellt. Der Vorverkauf endet, sobald ein Volumen von 10 Millionen Dollar erreicht wird. Mit bereits über 7,5 Millionen Dollar an verkauften Token ist es wahrscheinlich, dass $MK bald ausverkauft sein und an Kryptobörsen gelistet werden wird.

Jetzt Meme Kombat Website besuchen.

Die Idee, populäre Meme Coins, die Millionen von Anhängern haben, auf einer Plattform zu bündeln, könnte dazu beitragen, dass Meme Kombat mit dem Beginn der ersten Kämpfe schnell an Reichweite gewinnt. Die ersten Kämpfe werden direkt nach dem Vorverkauf und dem $MK-Listing an den Kryptobörsen starten, was die Nachfrage nach dem Token stark erhöhen dürfte.

($MK Staking-Übersicht - Quelle: Meme Kombat)

$MK-Token sind mit einer Staking-Funktion ausgestattet, wobei die APY (jährliche Rendite) von der Größe des Staking Pools abhängt und aktuell bei 123 % liegt. Diese hohe Rendite hat dazu geführt, dass bereits 80 % der verkauften Token im Staking Pool gebunden sind. Das begrenzt das verfügbare Angebot der Token beim Handelsstart an den Kryptobörsen, da gestakte Token für mindestens eine Woche nach dem Launch nicht verkauft werden können. Mit steigender Nachfrage durch den Start der ersten Battles könnten dadurch ideale Bedingungen für einen starken Preisanstieg des $MK-Tokens entstehen, wobei ein Anstieg auf das 10-fache des aktuellen Vorverkaufspreises keine große Überraschung wäre.

Jetzt noch für kurze Zeit $MK im Presale kaufen.



