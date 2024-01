Google Aktualisiert Krypto-Werberichtlinien: Einfluss auf Bitcoin ETFs und Neue Investitionschancen 2024

Am 29. Januar 2024 steht bei Google, einer Tochtergesellschaft des Technologiekonzerns Alphabet, eine wichtige Aktualisierung der Werberichtlinien für Kryptowährungen bevor. Diese Änderung könnte erhebliche Auswirkungen auf die Werbelandschaft für Kryptowährungen haben.

Googles neue Richtlinien und ihre Auswirkungen

Nachdem die U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) am 10. Januar die Genehmigung für 11 Spot Bitcoin (BTC) Exchange-Traded Funds (ETFs) erteilt hat, plant Google, seine Regeln entsprechend anzupassen.

Dies würde es Vermögensverwaltern ermöglichen, diese Produkte einem breiteren Publikum in den USA vorzustellen.

Google hat kürzlich seine Richtlinien für Kryptowährungen und damit verbundene Produkte erweitert, indem es spezifische Leitlinien für die Bewerbung von sogenannten cryptocurrency coin trusts bereitstellte.

Werbetreibende, die Googles Plattform mit ihrer enormen Reichweite und hohem Suchvolumen nutzen möchten, benötigen nun eine Zertifizierung, um den strengen Anforderungen des Technologieriesen gerecht zu werden.

Die Umstellung der Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) in einen Spot Bitcoin ETF und die Genehmigung von 10 weiteren Institutionen zur Aufnahme von Spot BTC ETFs in ihre Anlageportfolios unterstreichen die Bedeutung dieser Entwicklung.

Analysten im Kryptobereich sind optimistisch, dass diese Politikänderung erhebliche Auswirkungen auf den digitalen Währungsmarkt haben könnte. Google verzeichnet täglich etwa 8,55 Milliarden Suchanfragen.#

After over ten years, Grayscale Bitcoin Trust $GBTC officially began trading as a spot Bitcoin ETF this week.

For details and disclosures, visit: https://t.co/eIyqJzv9wk (1/6) pic.twitter.com/lWzKLDhPTI - Grayscale (@Grayscale) January 12, 2024

Es wird erwartet, dass die erhöhte Sichtbarkeit von Bitcoin ETFs durch Googles Werbeplattform ein wesentliches Bewusstsein und Investitionen in diesem Bereich fördern könnte.

Unternehmen, die im Spot Bitcoin ETF-Markt tätig sind, könnten daher ein deutlich gestiegenes Interesse von neuen Investorengruppen erleben, nicht nur von erfahrenen Daytradern oder Anlegern.

So eine Aktualisierung könnte auch eine Veränderung in der Art und Weise signalisieren, wie Kryptoprodukte beworben werden, indem sichergestellt wird, dass Werbung rechtlichen Anforderungen entspricht und verantwortungsbewusst an ein interessiertes Publikum präsentiert wird.

Die Veränderung der Werbepolitik erfolgt in einem kritischen Moment für den Kryptomarkt, der in der vergangenen Woche Schwankungen in der Anlegerstimmung gegenüber Spot Bitcoin ETFs erlebt hat.

Am 24. Januar verzeichneten Bitcoin ETFs Zuflüsse von etwa 270 Millionen US-Dollar, denen jedoch bedeutende Abflüsse gegenüberstanden - insbesondere vom Grayscale Investment's Bitcoin ETF - mit einem Nettoabfluss von rund 153 Millionen US-Dollar.

On January 24, the total net outflow of Bitcoin spot ETFs was US$159 million, the largest single-day total net outflow, of which Grayscale ETF had a single-day net outflow of US$429 million. ETFs other than Grayscale saw net inflows totaling $270 million. https://t.co/GrOSuUIS9C - Wu Blockchain (@WuBlockchain) January 25, 2024

Jener Trend setzte sich am 25. Januar fort, wobei der vierte Tag in Folge Nettoabflüsse von 80 Millionen US-Dollar verzeichnet wurden, speziell aus den von der SEC anerkannten Fonds.

Trotz dieser Herausforderungen gehen Kommentatoren der Kryptobranche davon aus, dass Googles Politikwechsel neue Investoren anziehen könnte.

Die erhöhte Sichtbarkeit und die erforderliche Zertifizierung könnten den jüngsten Abflüssen aus den Spot Bitcoin ETFs entgegenwirken und deuten auf eine mögliche Erholung hin, da das Datum der Umsetzung der neuen Richtlinien näher rückt.

Nachdem wir die signifikanten Änderungen in Googles Kryptowährungs-Werbepolitik und die potenziellen Auswirkungen auf den Markt für Bitcoin ETFs betrachtet haben, ist es interessant, den Blick auf innovative und zukunftsweisende Investitionsmöglichkeiten zu richten, wie das Projekt eTukTuk.

Pionierprojekt an der Schnittstelle von Krypto, KI und Ökotransport

eTukTuk stellt eine direkte Verbindung zur fortschrittlichen, ökologisch nachhaltigen und technologiegetriebenen Welt dar, in der Kryptowährungen eine wichtige Rolle spielen könnten.

Mit seinem Fokus auf KI-gesteuerten, umweltfreundlichen Transportmethoden in Entwicklungsregionen und einer Blockchain-basierten Infrastruktur, bietet eTukTuk eine einzigartige Investitionschance, die sowohl im Einklang mit modernen Technologietrends als auch mit Umweltbewusstsein steht.

Es positioniert sich als eine KI-gestützte, umweltfreundliche Transportlösung, die darauf abzielt, den Transportsektor in Entwicklungsländern zu revolutionieren. Der Vorverkauf des $TUK-Tokens bietet Investoren die Möglichkeit, sich an diesem ambitionierten Projekt zu beteiligen.

Das Projekt plant den Aufbau einer zukunftsorientierten Ladeinfrastruktur, die durch Blockchain-Technologie angetrieben wird. Der $TUK-Token dient dabei als Schlüsselelement, um KI-basierte Fortschritte im Bereich Krypto zu fördern, nachhaltigen Transport zu unterstützen und intelligente Verkehrssysteme zu entwickeln.

Darüber hinaus ermöglicht das Staking von $TUK-Tokens Investoren, unmittelbare Prämien zu verdienen. Zusätzlich wird ein Play-to-Earn-Spiel eingeführt, das auf dem eTukTuk basiert und eine zusätzliche Verdienstmöglichkeit bietet.

Insgesamt stellt eTukTuk eine attraktive Investitionsmöglichkeit dar, die sowohl ökologische Nachhaltigkeit als auch technologische Innovation miteinander verbindet.

