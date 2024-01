BERLIN (dpa-AFX) - Der Streik der Lokführergewerkschaft GDL bei der Deutschen Bahn endet am Montagmorgen auch im Personenverkehr vorzeitig. Die Gewerkschaft hat ihre Mitglieder aufgerufen, den Ausstand um 2.00 Uhr zu beenden. Die Bahn will ab Montagmorgen wieder den normalen Fahrplan anbieten. "Dennoch wird es im Verlauf des Montags noch zu vereinzelten Einschränkungen im Angebot des Fernverkehrs kommen. Auch im Regionalverkehr kann es im Laufe des Montags noch zu regional unterschiedlichen Einschränkungen kommen", hieß es. Bis zum 3. März gilt dann in dem Tarifkonflikt eine Friedenspflicht, es kommt dann also nach aktuellem Stand nicht zu weiteren Streiks.

Die Bahn und die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) hatten das vorzeitige Streik-Ende und die Friedenspflicht in der Nacht auf Samstag vereinbart. Nach Angaben beider Seiten ist es nun das Ziel, bis Anfang März neue Tarifverträge auszuhandeln. Die Gespräche sollen unter Ausschluss der Öffentlichkeit und bei Bedarf mit Moderatoren geführt werden. Im Güterverkehr rief die GDL ihre Mitglieder auf, den Streik schon am Sonntagabend um 18.00 Uhr zu beenden.

Am Montag um 11.00 Uhr will die GDL bei einer Pressekonferenz weitere Informationen geben. Die Gewerkschaft fordert in den Gesprächen mit der Bahn unter anderem eine Reduzierung der Wochenarbeitszeit bei gleichbleibendem Lohn./nif/DP/jha