TOKIO (dpa-AFX) - Die auf dem Mond gelandete japanische Sonde "SLIM" ist nach tagelangem Stromausfall in Betrieb gegangen. Wie die japanische Raumfahrtbehörde Jaxa am Montag bekanntgab, funktionieren die Sonnenkollektoren jetzt offenbar. "SLIM" war am 20. Januar japanischer Zeit auf der Mondoberfläche gelandet. Allerdings lieferten die Sonnenkollektoren nach der Landung keinen Strom mehr. Der Lander war daraufhin abgeschaltet worden. Seit Sonntagabend (Ortszeit) jedoch kommuniziere man wieder mit der Sonde, gab Jaxa nun bekannt. Der Lander erkunde inzwischen auch die Mondoberfläche.

Das Hightechland Japan ist nach der ehemaligen Sowjetunion, den USA, China und Indien das fünfte Land, dem eine sanfte Landung auf dem Erdtrabanten gelungen ist. Jaxa hatte sich trotz der anfänglichen Probleme mit der Energieversorgung zufrieden mit dem Projekt gezeigt, da eine Landung der Sonde sehr nah am anvisierten Ziel gelungen sei./ln/DP/zb