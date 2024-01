Berlin (ots) -Die weiter brandaktuelle Studie unserer Stiftung zu nachhaltigen Energieimporten wird am 01.02.2024 zum ersten Mal mit einem politischen Publikum in Berlin vorgestellt und diskutiert. Die Studie zeigt, dass aktuell weiter 76% der deutschen Primärenergie importiert und fossil sind. Enorme Anstrengungen sind nötig, um die Klimaziele von Paris mit geopolitischem Risiken, weiterem Wohlstand und somit auch den UN-Nachhaltigkeitszielen insgesamt in Einklang zu bringen. Die Studie zeigt die Herausforderungen in diesem Prozess anhand der Energie- und Importbedarfe über wichtigpe Sektoren (Straßenverkehr, Haushalte, Chemieindustrie), erzeugt eine Entscheidungsbasis für die Wahl von nachhaltigen Energieträgern und gibt am Ende Ausblicke auf mögliche zukünftige Partnerschaften, die den Import von nachhaltigen Energieträgern ermöglichen. https://shop.freiheit.org/#!/Publikation/1588ENERGIZE 2045: Nachhaltige Energieimporte und synthetische Kraftstoffe - Strategien und ChancenDonnerstag, 01.02.24, 18:00 - 20:00 Uhr | Hans-Dietrich-Genscher-Haus, Reinhardtstr. 14, Saal 1, 10117 Berlinmit:Christian Dürr MdB, Vorsitzender der Bundestagsfraktion der Freien DemokratenBirte Falch, Director Global Strategic Partnerships bei TES-H2Dr. Sebastian Kahlbau, Head of Technology Strategy, C4D consulting4drive GmbHDr. Uwe Lauber, CEO der MAN Energy Solutions SEProf. Dr. Karl-Heinz Paqué, Vorsitzender des Vorstands der Friedrich-Naumann Stiftung für die FreiheitModeration: Maximilian Luz ReinhardtProgramm und Anmeldung: https://shop.freiheit.org/#!/Veranstaltung/7us5rPressekontakt:Julius von Freytag-LoringhovenPressesprecher, Leiter KommunikationFriedrich-Naumann-Stiftung für die FreiheitReinhardtstraße 1210117 BerlinTelefon: +49 30 288778 59Mobil: +49 151 2424 2823E-Mail: julius.freytag@freiheit.orgwww.freiheit.orgOriginal-Content von: Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/43315/5701603