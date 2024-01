© Foto: Foto: Arne Dedert/dpa



Tech-Earnings und Neues von der Fed sorgen in den nächsten Tagen für Spannung an den Märkten. Die Woche dürfte die Weichen für das erste Halbjahr stellen, erklärt Lars Wißler in seinem Wochenausblick.Jetzt gilt es! Diese Woche wird die wichtigste Woche des Winters. Die Earnings Season ist im vollen Gange und es werden am Montag die Zahlen von AMD erwartet, am Dienstag Microsoft und Alphabet, am Mittwoch Apple und am Donnerstag Amazon. Außerdem noch viele weitere Unternehmen wie Mastercard, Mondelez, Gilead Science, Exxon Mobile, Chevron und Abbvie. Letzte Woche haben die Zahlen von LVMH die Aktie 17 Prozent in die Höhe gerissen und sowohl im Luxus-Sektor die Rally ausgelöst als auch im …