Der DAX war am Freitag bis auf 36 Punkte an sein bisheriges Rekordhoch herangelaufen, bevor ihm dann jedoch die Luft ausging. Ins Wochenende verabschiedete er sich letztendlich mit einem leichten Plus von 0,3 Prozent auf 16.961,39 Zählern. Das Wochenplus lag bei 2,5 Prozent. Zum Start in die neue Woche dürfte sich der DAX noch einmal eine Verschnaufpause gönnen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Morgen 0,3 Prozent tiefer auf 16.910 Zähler.Auf der Terminseite ist es zum Wochenstart ...

