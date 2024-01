Frankfurt - Der Euro ist am Montag mit leichten Kursverlusten in eine ereignisreiche Woche gestartet. Aktuell kostet die Gemeinschaftswährung 1,0843 US-Dollar und damit etwas weniger als vor dem Wochenende. Auch zum Schweizer Franken büsste der Euro etwas an Wert ein. Derzeit wird er zu 0,9366 Franken gehandelt nach 0,9386 am Freitagabend. Der US-Dollar notiert derweil nur marginal tiefer auf aktuell 0,8637 nach 0,8643 Franken. Nach einem datenseitig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...